"В сделке об освобождении заложников остались лишь незначительные проблемы" - Катар

Премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль Тани заявил, что остаются лишь «незначительные» проблемы в соглашении по освобождению некоторых из более чем 200 человек, взятых в плен после нападения ХАМАС на Израиль в прошлом месяце.

Шейх Мухаммад, бывший министр иностранных дел, не сообщил дополнительных подробностей и сроков.

«Проблемы, которые остаются на переговорах, очень незначительны по сравнению с более крупными проблемами. Они более логистические; они более практичные», — заявил он на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепом Боррелем.

Катар выступает посредником в переговорах по освобождению пленников, захваченных в результате внезапного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Боррель, который должен был встретиться с эмиром Катара перед поездкой в ​​Иорданию, призвал к «безоговорочному освобождению» всех пленников и осудил ХАМАС за нападение.

«Между ужасами нет иерархии, один ужас не оправдывает другой ужас», — сказал он, призывая положить конец эскалации насилия и создать «устойчивый мир» в регионе.

Информационное агентство Reuters сообщило 15 ноября, что катарские посредники добивались заключения соглашения между Израилем и ХАМАС об обмене 50 пленных в обмен на трехдневное прекращение огня, которое поможет увеличить поставки чрезвычайной помощи гражданскому населению Газы.

Сообщается, что общие контуры были согласованы, но Израиль все еще ведет переговоры о деталях.

В субботу газета Washington Post сообщила, что было достигнуто предварительное соглашение об освобождении пленных женщин и детей в обмен на паузу в боевых действиях.

Ссылаясь на неназванные источники, газета сообщила, что все стороны прекратят боевые действия как минимум на пять дней, а пленников будут освобождать небольшими группами.

Сообщение американской газеты было опровергнуто Белым домом, заявившим, что переговоры по сделке продолжаются. В воскресенье президент США Джо Байден заявил журналистам, что не может сказать, когда пленники могут быть освобождены. «Я хочу убедиться, что они свободны, и тогда я вам скажу», — сказал он на мероприятии в Вирджинии.

Шейх Мухаммад заявил в воскресенье, что такие сообщения «контрпродуктивны» и что переговорный процесс переживал взлеты и падения.

«Я думаю, что теперь я более уверен в том, что мы достаточно близки, чтобы достичь соглашения, которое сможет безопасно вернуть людей в свои дома», - сказал он.

Переговоры продолжаются в то время, когда Израиль готовится расширить свое наземное наступление против ХАМАС на южную половину сектора Газа.

США, главный союзник Израиля, призывают к "осторожности", а 2,3 миллиона жителей Газы изо всех сил пытаются найти безопасное место, чтобы остаться вне линии огня.

Число погибших мирных жителей в секторе Газа «ошеломляющее и неприемлемое», заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, возобновив свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня.

Израиль до сих пор отвергал все призывы к прекращению огня.