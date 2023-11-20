Врачи в Газе эвакуировали десятки младенцев из осажденной больницы

Палестинские медики в воскресенье эвакуировали 31 недоношенного ребенка из разрушенной израильтянами больницы Аль-Шифа в городе Газа в ходе операции высокого риска, сообщила ООН, пообещав также перевезти оставшихся там пациентов и персонал.

Больницу, крупнейшую в секторе Газа, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала «зоной смерти».

Мохаммед Закут, генеральный директор больниц в секторе Газа, сообщил агентству AFP, что «все 31 недоношенный ребенок в больнице Аль-Шифа… были эвакуированы» и сказал, что «ведётся подготовка» к их въезду в Египет.

Младенцы были доставлены на машинах скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца в больницу на юге Газы для обследования и лечения, говорится в заявлении ВОЗ, при этом 11 из них находятся в критическом состоянии.

Врачи обнаружили, что «все младенцы борются с серьезными инфекциями из-за нехватки медикаментов и невозможности продолжать меры инфекционного контроля в больнице Аль-Шифа», говорится в сообщении.

Никого из них не сопровождали члены семьи, поскольку министерство здравоохранения Газы не смогло их найти, добавили в ведомстве, а двое младенцев умерли в больнице в ожидании перевода.

Ранее на той неделе израильтяне совершили рейд на больницу Аль-Шифа. Это место стало центром израильских операций, а ЦАХАЛ утверждает, что ХАМАС использует его в качестве базы. ХАМАС и медицинский персонал отвергли обвинения.

В заявлении ВОЗ говорится, что более 250 пациентов и 20 медицинских работников все еще находятся в Аль-Шифе, и разрабатываются планы их эвакуации, но для полной эвакуации потребуется «несколько дней».

«Приоритет будет отдан 22 пациентам на диализе и 50 пациентам с травмами позвоночника», - добавили в ведомстве.

Первый визит ВОЗ в Аль-Шифу состоялся после того, как сотни людей покинули больницу в субботу, когда армия Израиля приказала "освободить" больницу.

Присутствовавший на месте журналист AFP увидел толпы больных, раненых и перемещенных лиц, идущих к набережной. Министерство здравоохранения сообщило, что там остались 120 пациентов, в том числе несколько недоношенных детей.

«Многие пациенты не могут покинуть больницу, поскольку они находятся в отделениях интенсивной терапии или в детских инкубаторах», — написал в субботу в социальной сети X (ранее Twitter) врач больницы Ахмед аль-Мухаллалати.

После посещения Аль-Шифы ВОЗ заявила, что 291 пациент и 25 медицинских работников все еще находятся в больнице. Эти данные были опубликованы за несколько часов до эвакуации младенцев.

По данным министерства здравоохранения, с 11 ноября, когда в Аль-Шифе закончились запасы топлива, восемь младенцев умерли из-за отсутствия электричества для работы инкубаторов.