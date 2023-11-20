Будущее Газы и политическое поражение сионистов

Еще и близко не выиграв военную фазу войны в Газе, Нетаньяху похоже уже проиграл политическую войну за нее.

Так, президент США Джо Байден, поддержавший кровавую бойню, устроенную Израилем Газе в ответ на атаку ХАМАС, на днях заявил, что Сектор Газы должен перейти под управление не Израиля, а Палестинской администрации.

Байден заявил, что после войны в Газе не должно быть ни израильской оккупации, ни сокращения ее территории, ни выдворения из нее палестинцев, ни даже ее блокады. То есть, осудил все то, что является реальными целями Израиля в этой войне, который планирует оккупировать Газу, отторгнуть от нее одну часть территории, выселив из нее палестинское население, и блокировать другую.

"Газа и Западный берег должны быть воссоединены под единой структурой управления, в конечном счете под руководством возрожденной Палестинской администрации. Мы все работаем над решением двух государств», - говорится в статье Байдена, опубликованной в The Washington Post.

Кроме того, американские власти публично осудили насилие израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, анонсировав введение санкций против израильских лиц, причастных к этому.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху резко отреагировал на эти призывы своего фактически главного покровителя.

"МИД Палестинской автономии опубликовал сегодня ужасающее заявление: они отрицают, что ХАМАС был тем, кто устроил ужасную резню на фестивале в Реим, и возлагают вину за это на Израиль.

Мало того, что в течение 44 дней Абу Мазен (Махмуд Аббас) отказывается осудить ужасную резню, теперь его представители отрицают эту резню и возлагают вину на Израиль. Абу Мазен, который отрицает Холокост, теперь также отрицает резню, совершенную Хамасом-ИГИЛ.

Я хочу внести ясность: после того, как мы уничтожим Хамас, мы не позволим, чтобы гражданскую администрацию в Газе, возглавляли те, кто отрицают террор, поддерживают террор, платят за террор и воспитывают своих детей в духе террора и уничтожения Государства Израиль. Мы этого не допустим", - заявил в своем выступлении Нетаньяху.

Таким образом, мы видим здесь две вещи.

Во-первых, вопреки тому, как это представляют многие сторонники ХАМАСа, считающие, что Израиль только и мечтает о том, как бы забрать Газу у ХАМАС и передать ее Палестинской администрации, это далеко не так. Даже если закрыть глаза на то, что сионисты отнюдь не в восторге от Махмуда Аббаса, надо понимать, что в данном случае важны не фигуры, а институты. Махмуд Аббас рано или поздно отправится в мир иной, а вот Палестинская администрация как структура, состоящая из палестинцев, так или иначе связанных с историей борьбы Организации Освобождения Палестины, останется, и поэтому в долгосрочной перспективе сионистов не устраивает, чтобы Газа перешла под их контроль - им нужна прямая оккупация и продолжение политики колонизации.

Во-вторых, поддержавшие "право на самооборону" Израиля США, вместе с тем не дают ему карт-бланш на политику оккупации, что с точки зрения сионистов означает, что израильские солдаты проливают свою кровь в Газе зря.

Наконец, в очередной раз повторим то, о чем твердят сейчас сионисты во всем мире. Вот что пишет об этом в своем блоге сионистка Лидия Невзорова - жена другого сиониста Александра Невзорова:

"Подвижки планетарного масштаба произошли в Медиа-мире за месяц “иудейской войны”.

Сейчас уже очевидно всем, что войну в медиа Израиль проиграл вчистую.

Мифы про «мировое правительство», могущественное «сионистское лобби» и прочие страшили для простолюдинов больше не работают.

Террористы всех «переиграли» взяв под контроль основные мировые СМИ. Бесконечные вбросы, фейки и «ошибки» прессы чем-либо кроме «покупки» журналистов и целых каналов объяснить невозможно.

Надо признать, что исламисты захватили мир".

Что ж, Лидия, мы, исламисты, пока еще далеки от того, что вы нам приписываете. Но вот с тем, что ваши друзья уже проиграли, не согласиться нельзя.