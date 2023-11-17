Иерусалим: армяне против еврейских поселенцев

Xana Capital, компания, принадлежащая израильскому поселенцу Дэнни Рубинштейну, также известному как Дэнни Ротман, за последние сутки предприняла новые попытки захватить значительный участок земли в Армянском квартале оккупированного Восточного Иерусалима.

Дважды, вечером в среду и утром в четверг, частные охранники и израильские поселенцы штурмовали Армянский квартал, пытаясь установить контроль над спорной землей. Их сопровождали два бульдозера.

Ранее в этом месяце вооруженные израильские поселенцы предприняли аналогичный шаг, но члены общины отразили их.



Акоп Джерназян говорит, что члены армянской общины остановили работу.

«Община не позволила им продвинуться. Затем в 23:00 в большом количестве пришла полиция и потребовала от общины уйти, но мы встали перед полицией и не позволили им войти».

По словам Джерназяна, юристы, представляющие армянскую патриархию, объяснили израильской полиции, что дело находится в суде, а пока поселенцы не могут изменить факты на местах.

Xana Capital претендует на землю после подписания соглашения с патриархом Армении Нурханом Манугяном несколько лет назад. С тех пор Армянский патриархат вышел из соглашения. Детали соглашения не совсем ясны.

Сообщается, что сделка с недвижимостью касается 11,5 дунамов в Армянском квартале , что составляет 25 процентов от общей площади Армянского квартала в Старом городе Иерусалима. Он включает в себя обширный участок земли, который в настоящее время используется как парковка, семинария и пять жилых домов.

Омар Харами, палестинский христианский активист, приехавший продемонстрировать солидарность с армянскими активистами, сказал TNA , что «Иерусалим находится под атакой, особенно Армянский квартал; в Иерусалиме нет справедливости в условиях оккупации».

Ожидается, что в пятницу члены различных церквей Иерусалима, в том числе Латинского патриархата и Евангелическо-лютеранской церкви, проявят солидарность с Армянским патриархатом.