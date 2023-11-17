Война в Газе: помощь остановлена ​​из-за отсутствия связи

Системы связи в секторе Газа не работают уже второй день из-за отсутствия топлива для питания интернета и телефонных сетей, в результате чего агентства по оказанию помощи прекращают поставки гуманитарных грузов, даже несмотря на то, что людям вскоре может грозить голод.

Израиль продвигается глубже в город Газа, и его войска обыскивают крупнейшую больницу Газы, Аль-Шифа, в поисках следов командного центра ХАМАС, который, как утверждают израильские силы, находился под зданием.

Они продемонстрировали изображения того, что, по их словам, было «входом в туннель», и оружие, предположительно найденное в грузовике внутри комплекса, но никаких доказательств существования командного центра, мы так и не увидели.

Израиль также запретил поставки топлива в Газу с начала войны, но разрешил очень ограниченные поставки БАПОР в начале этой недели для грузовиков, доставляющих ограниченное количество продуктов питания после того, как топливный резервуар агентства иссяк.

В настоящее время сектор Газа ежедневно получает лишь 10 процентов необходимых ему продуктов питания, а обезвоживание и недоедание растут: по данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти все из 2,3 миллиона человек на территории нуждаются в продовольствии.

Топливо необходимо для генераторов, которые управляют системами экстренной связи, больницами, опреснительными установками и другой критически важной инфраструктурой в секторе Газа.

По данным палестинских органов здравоохранения, более 11 470 палестинцев были убиты, две трети из них — женщины и несовершеннолетние.

Еще 2700 человек пропали без вести и предположительно похоронены под завалами.