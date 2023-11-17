Турция: споры о ХАМАС как способ перевести стрелки

Хорошо известно, что турецкое общество партийное, и противостоящие друг другу партии, которые практически не выходят из режима борьбы за симпатии избирателей, будь то их стойкие или колеблющиеся, не упускают ни одной возможности атаковать конкурентов.

Плохо это или хорошо, но для такой многопартийной конкурентной политической системы это по-своему естественно. Поэтому в целом такие взаимные обвинения и уколы можно было бы просто воспринимать как данность, особо на них не реагируя.

Однако есть две причины, по которым не получается проигнорировать эту тему в этот раз. Первое - это повод, который используется для зарабатывания себе политических очков на этот раз, второе - это то, что отголоском через русскоговорящих мусульман, живущих в Турции, эти споры переносятся в русскоговорящее мусульманское пространство.

Итак, суть вопроса заключается в том, что правящий альянс Партии Справедливости и Развития (AKP) Эрдогана и Партии Националистического Действия (MHP) Бахчели пытается перевести стрелки за свое фактическое бездействие в вопросе защиты жителей Газы на оппозицию, и прежде всего ее крупнейшую Народно-Республиканскую Партию (CHP). Поводом является то, что она не поддерживает ХАМАС, а осуждает его акцию 7 октября.

И тут надо зафиксировать ключевые моменты. ВСЕ турецкое общество сегодня, будь то AKP-MHP или CHP на стороне ЛЮДЕЙ Газы и против геноциидальной политики Израиля по отношению к ним. При этом, если CHP, поддерживая людей Газы, осуждает акцию ХАМАСа 7 октября, то AKP заявляет о том, что поддерживает ХАМАС и считает его сопротивлением, моджахедами и т.д.

Но если политики этих партий ограничиваются словесными пикировками, то их сторонники в низах доходят чуть ли не до физического противостояния. В том числе некоторые сторонники AKP, ведущие себя так, как будто бы они бойцы ХАМАС, ведущие борьбу с ЦАХАЛом в лице CHP.

А теперь давайте спросим себя - меняется ли что-то для людей Гаыа от того, поддерживает ли турецкая оппозиция ХАМАС или нет? Ответ очевиден - нет. А вот о турецкой власти в лице AKP и MHP этого не сказать, потому что от их действий или бездействия зависит очень многое не только для ХАМАС, который они на словах поддерживают, но и для людей Газы, которые от них, как и от других правителей мусульманских государств, ждут сегодня дел, а не слов.

А вот с делами, а не словами, у них как раз не очень. Причем даже не в военной сфере в отличие от тех западных стран, которые для прикрытия Израиля отправили в Средиземное море свои авианосцы (у Турции, напомним, тоже есть свои военно-морские силы в Средиземном море), но даже в экономической сфере в том, что касается транзита и поставок нефти и иной серьезной продукции, а не потешных бойкотов Старбакса или МакДональдса.

Увы, чем громче выступают правящие партии в защиту ХАМАС, тем меньше реальной и столь необходимой помощи даже не ему, а нуждающемуся в ней народу Газы, не считая конечно подачек в виде гуманитарки.

Поэтому, давайте все-таки учиться смотреть не на слова, а на дела. Если же с делами у кого-то не очень, потому что он считает, что не может себе их позволить, чтобы не подвергать риску свой собственный народ, то не надо по крайней мере заниматься дешевым популизмом и разжиганием розни в своем общества, переводя стрелки за свое бессилие на других. Ведь положение народа Газы сегодня зависит не от того, кто и как в Турции или другой мусульманской стране относится к ХАМАС или тому, что они сделали 7 октября, а от того, как эта страна помогает им сегодня разгребать последствия этого.