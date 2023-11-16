В Махачкале арестовали 17 участников беспорядков в аэропорту

В Верховном суде Дагестана рассматриваются жалобы на аресты участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает «Медиазона».

Хотя в базе суда перечислены 16 жалоб на аресты по статье о участии в массовых беспорядках, в пресс-службе суда уточнили, что всего к ним поступило 17 жалоб. Все эти люди были арестованы Советским районным судом Махачкалы — в среднем на 1 месяц и 25 суток.

В Верховном суде Дагестана подтвердили «Медиазоне», что арестованные связаны с погромами в аэропорту, но отказались назвать их имена. К настоящему моменту там рассмотрели девять жалоб и оставили всех фигурантов дела о беспорядках в СИЗО.

К настоящему моменту известны имена только двух фигурантов дела. Так, дагестанская адвокат Аза Алиева сообщала об аресте Патимат Шарутдиновой, которая на видео из аэропорта держала в руках флаг Палестины и скандировала лозунги. «Московский комсомолец» в свою очередь утверждал, что по делу был задержан 52-летний сборщик мебели из села Манаскет Гаджи Иманмурзаев, который во время погрома ходил по аэропорту с мегафоном.

Всего после беспорядков 29 октября в дагестанские суды поступили 302 протокола о нарушении правил проведения митинга (статья 20.2 КоАП).