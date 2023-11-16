Газа: израильские оккупанты готовятся к наступлению на юг

Израильские силы разбросали листовки, предупреждающие палестинцев бежать из некоторых районов южной части Газы, заявили жители в четверг, сигнализируя о возможном расширении атак в районах, где сотни тысяч людей, прислушавшихся к предыдущим приказам об эвакуации, скопились в убежищах и семейных домах, находящихся под управлением ООН.

Тем временем израильтяне продолжают обыск больницы Аль-Шифа на севере в ходе рейда, который начался рано утром в среду, но не смогли обнаружить никаких доказательств присутствия центрального командного центра ХАМАС, который, как утверждает Израиль, спрятан под комплексом.

ХАМАС и персонал больницы, крупнейшей в секторе Газа, категорически отвергли эти обвинения на фоне смертельной израильской осады и нападений на больницу, в результате которых погибли десятки пациентов, в том числе недоношенные дети.

Расширение наступления на юге – где Израиль уже осуществляет ежедневные воздушные налеты в рамках своей неизбирательной войны с сектором Газа – грозит усугубить и без того серьезный гуманитарный кризис в осажденном анклаве.

Более 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами в секторе Газа, причем большинство из них бежало на юг, где становится все меньше еды, воды и электричества.

По данным палестинских органов здравоохранения, в результате израильской войны в этом секторе погибло 11 470 человек, две трети из которых — женщины и дети. Сообщается, что более 3640 гражданских лиц пропали без вести.

Израильские войска в среду ворвались в Аль-Шифу, крупнейшую больницу сектора Газа, где новорожденные и сотни других пациентов в течение нескольких дней страдают от отсутствия электричества и других предметов первой необходимости.

В четверг войска обыскали подземные этажи больницы и задержали техников, ответственных за эксплуатацию ее оборудования, говорится в заявлении министерства здравоохранения Газы.

После нескольких дней окружения Аль-Шифы Израиль столкнулся с давлением, требующим доказать свое утверждение о том, что ХАМАС использует пациентов, персонал и мирных жителей, укрывающихся там, для прикрытия своих боевиков.

До сих пор не было представлено никаких доказательств, подтверждающих утверждение Израиля о штаб-квартире ХАМАС под больницей.