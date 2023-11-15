ХАМАС и Израиль близки к завершению сделки по обмену пленными

Палестинская группировка ХАМАС и Израиль близки к заключению соглашения об обмене пленными, которое приведет к освобождению большинства захваченных израильтян и заключенных в тюрьму палестинских женщин и детей.

Израильский чиновник на условиях анонимности сообщил The Washington Post , что общий план сделки «понятен» и предусматривает освобождение пленных израильских женщин и детей группами одновременно с палестинскими женщинами и детьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Сотни палестинцев содержатся в различных израильских тюрьмах, зачастую незаконно и без суда.

Отчет появился после того, как "Бригады Аль-Кассам" - военное крыло ХАМАС - сообщили катарским посредникам в понедельник, что группировка готова освободить до 70 женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на пятидневное перемирие.

Однако израильский чиновник заявил, что Израиль добивается освобождения 100 женщин и детей.

Число палестинских женщин и детей, которые будут освобождены в обмен израильтянами, остается неясным, хотя газета Washington Post сообщила, что около 120 человек в настоящее время содержатся в израильских тюрьмах.

Однако представитель «Бригад Аль-Кассам» Абу Убейда заявил, что группировка добивается освобождения 200 палестинских детей и 75 палестинских женщин.

Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что пятидневная пауза должна повлечь за собой полное прекращение огня и приток гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, несколько правозащитных групп и стран призвали к полному перемирию в анклаве.

Израильский чиновник сообщил газете Washington Post, что, если перемирие будет заключено, оно обеспечит безопасный проход израильским пленным и палестинским заключенным, заявив, что его страна «привержена» освобождению заложников.

«Мы хотим, чтобы их было как можно больше, как можно быстрее, и чтобы никто не остался позади», — сказал чиновник.

Переговоры об освобождении заложников между ХАМАС и Израилем велись косвенно через Катар.