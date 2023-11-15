Израильские оккупанты убили восьмерых палестинцев на Западном берегу

Во вторник израильские силы убили по меньшей мере восемь палестинцев на оккупированном Западном Берегу, семеро из них - в ходе столкновений во время рейда в городе Тулькарм недалеко от границы 1948 года с Израилем, сообщили палестинские медики и местные СМИ.

Израильская армия и полиция заявили, что их силы вошли в Тулькарм, чтобы задержать предполагаемых боевиков, и убили нескольких палестинцев, когда вспыхнули столкновения. Израиль также нанес авиаудар по Тулькарму.

Официальное палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что в результате авиаудара, нанесенного беспилотником, погибли три человека.

Местная вооруженная группировка «Тулькармские бригады» опубликовала заявление, в котором говорится, что она оплакивает семерых погибших, но не называет их своими членами. Их похоронили в среду.

Впоследствии в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как израильские бульдозеры разрушают памятник основателю Организации освобождения Палестины Ясиру Арафату в Тулькарме.

Рейд во вторник произошел после того, как бригады Аль-Кассам, вооруженное крыло ХАМАС , опубликовали видео, в котором говорится о двух нападениях возле города Наблус на севере Западного берега, двумя днями ранее.

Восьмой палестинец был убит в результате израильского обстрела во вторник в Бейт-Айнуне, к северу от города Хеврон на юге Западного берега.