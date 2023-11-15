Газа: что надо знать о больнице Аль-Шифа

В среду израильские силы начали атаку на больницу Аль-Шифа в Газе после нескольких недель осады крупнейшего медицинского учреждения анклава. Тысячи людей оказались в ловушке внутри, а разложившиеся трупы похоронены в братской могиле на территории больницы. Вот что нужно знать:

Что происходит в больнице Аль-Шифа:

Доктор Ахмад Мохаллалати, хирург из больницы Аль-Шифа, который в настоящее время находится внутри здания больницы, рассказал телеканалу Al Jazeera, что в медицинском учреждении со всех сторон слышны выстрелы.

Он сообщил, что в больнице остаются 650 пациентов, в том числе около 100 в критическом состоянии. В здании находятся от 2000 до 3000 перемещенных палестинцев, ищущих убежища. Кроме того, по его словам, здесь работают 700 медицинских работников.

Израильские силы вызвали врачей в Аль-Шифа. «Ваше пребывание в больнице вызовет у пациентов здесь состояние страха и истерии… Коридоры полны людей, все этажи заполнены людьми», — сказал доктор Мунир аль-Барш израильскому солдату во время телефонного разговора, который был опубликован в Интернете.

В больнице также находятся 36 недоношенных детей, которых недавно вынули из инкубаторов, потому что станция подачи им кислорода была разрушена в результате израильских обстрелов три дня назад Трое младенцев уже умерли.

Тех, кто был эвакуирован из Аль-Шифы, заставили сидеть во внутреннем дворе больницы. Их заставляют раздеваться и допрашивают на открытом воздухе в дождь и холодную погоду.

Где находится больница Аль-Шифа?

Аль-Шифа расположена в городе Газа на севере, в 500 метрах от побережья Средиземного моря. Это комплекс зданий и дворов в нескольких сотнях метров от небольшого рыбацкого порта города Газа. Он зажат между лагерем беженцев Шати и городским районом Ремал, который был разрушен в первые дни израильской бомбардировки, в результате которой погибло более 11 000 палестинцев, в том числе почти 8 000 женщин и детей.

Есть ли доказательства утверждений Израиля?

Пока нет конкретных доказательств утверждений Израиля о том, что больница использовалась в военных целях группировкой ХАМАС, которая совершила нападение на Израиль 7 октября и взяла в плен более 200 человек. Израиль заявил, что наносит удары по активам ХАМАС.

Израильские силы теперь заявляют, что нет никаких признаков присутствия пленников в больнице, и сканирование продолжается. Это противоречит более раннему заявлению Израиля, когда они заявили, что точно знают, чего добиваются.

Израиль несет бремя предоставления доказательств, что ХАМАС использует больницу в военных целях, сообщил телеканалу Арди Имсейс, эксперт по международному праву из Королевского университета в Канаде.

«Объект нападения — гражданский объект. До тех пор, пока израильтяне не предоставят доказательства того, что он был переоборудован в военный объект, гражданский характер объекта не изменится», — добавил он.

Омар Шакир, директор Human Rights Watch по Израилю и Палестине, заявил, что «израильское правительство не представило никаких доказательств, которые оправдывали бы лишение больниц их специальной защиты в соответствии с международным гуманитарным правом».

Что говорит ХАМАС?

ХАМАС заявил в среду, что США фактически дали Израилю «зеленый свет» на совершение рейда на больницу. Группа заявила, что возлагает полную ответственность за операцию на Израиль и президента США Джо Байдена.

Движение отрицает, что проводило военные операции из каких-либо больниц в анклаве с населением 2,3 миллиона человек.