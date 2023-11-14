Нападения Израиля на больницы «следуют расследовать как военные преступления»: HRW

Неоднократные нападения Израиля на медицинские учреждения, медицинский персонал и машины скорой помощи в секторе Газа должны быть «расследованы как военные преступления», заявила международная неправительственная организация Human Rights Watch.

«Явно незаконные атаки» израильских военных еще больше разрушают систему здравоохранения Газы в то время, когда у медиков беспрецедентное количество тяжелораненых пациентов, а в больницах не хватает лекарств и основного оборудования, заявила группа во вторник.

«Несмотря на заявления израильских военных от 5 ноября 2023 года о «циничном использовании больниц ХАМАСом», никакие представленные доказательства не оправдывают лишение больниц и машин скорой помощи их защищенного статуса в соответствии с международным гуманитарным правом», — добавила HRW.

Военное преступление – это серьезное нарушение международного гуманитарного права, совершенное с преступным намерением. HRW призвала Независимую международную комиссию по расследованию оккупированной палестинской территории и Международный уголовный суд (МУС) расследовать действия Израиля.

По данным ООН, по состоянию на 10 ноября две трети учреждений первичной медико-санитарной помощи и половина всех больниц в секторе Газа не функционируют. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 ноября в секторе Газа в результате 137 «нападений на здравоохранение» погиб по меньшей мере 521 человек, в том числе 16 медицинских работников.

В период с 7 октября по 7 ноября HRW заявила, что расследовала нападения на пять медицинских учреждений в секторе Газа или вблизи них.

Было установлено, что в период с 7 по 28 октября израильские силы несколько раз наносили удары по Индонезийской больнице, в результате чего погибли по меньшей мере два мирных жителя; Международная глазная больница неоднократно подвергалась ударам и была полностью разрушена 10 или 11 октября; Больницу турецко-палестинской дружбы пришлось закрыть 1 ноября, через несколько дней после воздушных налетов на это учреждение или вблизи него; мужчина и ребенок получили ранения после неоднократных нападений на больницу Аль-Кудс; и израильские силы несколько раз наносили удары по хорошо заметным машинам скорой помощи: по меньшей мере дюжина человек были убиты или ранены в одном инциденте возле больницы Аль-Шифа 3 ноября.

Израиль утверждает, что боевики ХАМАС создали командные центры под такими больницами, как Аль-Шифа и Индонезийская больница. ХАМАС и персонал больниц это отрицают.

«Эти утверждения оспариваются», — заявила HRW. «Human Rights Watch не смогла подтвердить их и не увидела никакой информации, которая могла бы оправдать нападения на больницы Газы».