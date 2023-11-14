Иордания пересмотрит мирное соглашение с Израилем из-за войны в Газе

Парламент Иордании в понедельник единогласно проголосовал за пересмотр соглашений, подписанных с Израилем, поскольку королевство надеется принять более конкретные меры против неизбирательной войны Израиля в Газе, которая продолжается уже 39-й день.

Спикер парламента Ахмад аль-Сафади призвал Юридический комитет Палаты представителей (нижней палаты парламента Иордании) рассмотреть соглашения и представить свои рекомендации правительству.

К ним относятся пересмотр мирного договора 1994 года с Израилем и спорной газовой сделки 2016 года с участием Израиля.

Министр иностранных дел Айман аль-Сафади заявил, что его страна делает все возможное, чтобы положить конец войне в секторе Газа.

«Мы делаем все, что можем, и все, что может способствовать прекращению войны, доставке помощи в Газу, достижению перемирия и защите гражданского населения, и мы предпримем все шаги, которые будут способствовать достижению этого», - сказал он.

Отношения между Израилем и Иорданией в последние годы были напряженными из-за продолжающейся израильской агрессии против палестинцев на Западном Берегу и в секторе Газа.

Ранее в этом месяце Иордания отозвала своего посла в Израиле в знак протеста против неизбирательных бомбардировок сектора Газа, в результате которых с 7 октября пострадали школы и больницы и погибло более 11 000 человек, в основном женщин и детей.

Амман также решительно выступил против предполагаемого плана по изгнанию палестинцев с оккупированного Западного берега в Иорданию и из сектора Газа на египетский Синай, заявив, что будет рассматривать это как акт войны.