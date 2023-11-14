Израиль готовится к усилению международного давления

В ближайшие несколько недель Израиль, скорее всего, начнет испытывать усиление международного давления с целью положить конец войне в секторе Газа, заявил в понедельник министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Некоторые страны уже отозвали своих послов из Израиля или разорвали дипломатические или экономические связи, включая Боливию, Колумбию, Южную Африку, Иорданию и Бахрейн.

Коэн сказал, что в ближайшие недели, вероятно, будет возрастать давление на Израиль со стороны международного сообщества.

«У нас есть две или три недели, прежде чем международное давление действительно усилится, но министерство иностранных дел работает над расширением окна легитимности, и боевые действия будут продолжаться столько, сколько необходимо», — заявил Коэн на брифинге для журналистов.

Помимо королевств Иордания и Бахрейн, Израиль поддерживает связи с тремя другими арабскими государствами: Марокко, ОАЭ и Египтом.

Коэн сказал, что он работает над тем, чтобы свести к минимуму воздействие дипломатических шагов против Израиля, но заявил, что на данный момент страна все еще имеет «большое глобальное понимание» своей войны в Газе из-за сотен израильских заложников в плену у ХАМАС, многие из которых имеют двойное гражданство.

В ходе неизбирательной войны в секторе Газа Израиль убил более 11 000 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. Он сравнял с землей целые районы и разрушил школы и больницы.