Более 150 дел по беспорядкам в аэропорту Махачкалы поступило в суды Дагестана

В суды Махачкалы спустя две недели после беспорядков в международном аэропорту Уйташ продолжают поступать дела по административной "митинговой" статье (КоАП РФ 20.2). Напомним, что беспорядки произошли 29 октября. На данный момент насчитывается более 150 таких материалов, большинство из них уже рассмотрены и виновным назначено наказание.

Большая часть – 116 протоколов – с 30 октября по 10 ноября поступили в Карабудахкенский районный суд: именно в этом районе расположен аэропорт Махачкалы. Подавляющее большинство связаны со статьей о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий с созданием помех на объектах транспортной инфраструктуры. Два протокола составлены за организацию и проведение такого публичного мероприятия.

Из картотеки суда следует, что 103 административных материала уже рассмотрены, привлекаемым к ответственности назначено наказание. Отметим, что ни одно из вынесенный постановлений ни в Карабудахкенском, ни в других судах в настоящий момент не опубликованы, поэтому величина наказаний пока неизвестна. Санкции по "митинговой" статье предусматривают штраф до 20 тысяч рублей, до 120 часов обязательных работ или до 15 суток ареста.

Шесть аналогичных административных дел 8 и 9 ноября поступили в Советский суд Махачкалы, в настоящий момент рассмотрена половина из них.

20 дел о нарушении порядка проведения массовых мероприятий с 6 по 11 ноября приняты на рассмотрение в Кировском суде Махачкалы. Рассмотрены только четыре из них, во всех случаях назначено наказание.

Параллельно в Кировский суд Махачкалы с 31 октября поступили девять дел по разным частям статей о хулиганстве и восемь о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. В Советский суд Махачкалы с 31 октября поступили 13 дел о хулиганстве и девять о неповиновении законным требованиям полицейских. В Карабудахкенский районный суд поступили четыре дела о неповиновении и два о хулиганстве. Вынесенные по ним постановления на сайтах судов еще не опубликованы, поэтому обстоятельства правонарушений неизвестны – однако они также могут быть связаны с беспорядками в аэропорту.

Напомним, что российские власти и прокремлёвские комментаторы заявляют о том, что беспорядки курировались "извне", а именно из Украины. Так что тех, кого назначат "зачинщиками" могут ждать немалые сроки.