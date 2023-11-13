Британия: уволена антипалестинская министр внутренних дел

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, которая вызвала гнев из-за обвинений полиции в слишком снисходительности к пропалестинским протестующим.

В понедельник правительство заявило, что Браверман оставила свой пост в рамках перестановок в кабинете министров накануне всеобщих выборов, ожидаемых в следующем году.

После увольнения Браверман заявила, что «быть министром внутренних дел было величайшей привилегией в моей жизни».

«Со временем мне будет что сказать», — добавила она.

Сунак оказался под растущим давлением с требованием уволить Браверман, откровенную правую, после того, как критики обвинили ее в усилении напряженности в течение нескольких недель пропалестинских демонстраций и контрпротестов в Великобритании.

Но ее позиция стала все более несостоятельной после того, как на прошлой неделе она написала взрывную газетную статью, по-видимому, без одобрения Сунака, обвиняющую полицию в левачестве.

Ее обвинили в разжигании напряженности в преддверии протестов по поводу израильской войны в секторе Газа, которые сопровождались насилием со стороны крайне правых контрпротестующих, и послужили причиной призывов к ее увольнению.