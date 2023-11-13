На севере Газы больше нет ни одной больницы

Ни одна больница на севере сектора Газа больше не работает, заявило в понедельник местное министерство здравоохранения, покуда Израиль продолжает безжалостные и неизбирательные бомбардировки палестинской территории.

Юсеф Абу Риш, заместитель министра здравоохранения сектора Газа, сообщил Агентству Франс Пресс, что все больницы на севере анклава, включая Аль-Шифа и Аль-Кудс, не работают.

Сообщается, что два пациента и недоношенный ребенок умерли в больнице Аль-Шифа в понедельник, поскольку в больнице возникла нехватка топлива на фоне интенсивного насилия со стороны израильских сил. Израильские снайперы стреляли по всем, кто находился рядом с больницей, в результате чего внутри оказались заперты до 3000 пациентов и медицинского персонала. Усилия по эвакуации также были затруднены из-за ожесточенных боевых действий.

Абу Риш сказал, что новые случаи смерти привели к тому, что с тех пор, как несколько лет назад в больнице начались перебои с электричеством, пострадали шесть недоношенных детей и девять пациентов.

Журналистка из Газы Маха Хусейни сообщила, что в больнице не хватает еды, а интенсивное насилие со стороны Израиля за пределами больницы не позволяет людям забирать и хоронить любые тела, лежащие за пределами больницы.

Больница стала горячей точкой в ​​войне, которая идет уже 38-й день.

Израиль наносит удары по ключевой инфраструктуре, такой как жилые дома, школы и больницы, с момента начала военного наступления на сектор Газа 7 октября. Тысячи жителей Газы укрылись внутри таких зданий из-за усилившихся обстрелов и наземного наступления. Беременные женщины и пациенты больниц также рискуют умереть из-за интенсивных бомбардировок и перебоев с электроэнергией.

В воскресенье директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация в Аль-Шифа «ужасная и опасная», поскольку в больнице нет предметов первой необходимости, таких как вода, электричество и адекватное подключение к Интернету.

В других частях пострадавшей от войны территории израильская армия в одночасье усилила удары по Хан-Юнису, лагерю беженцев Нусейрат и другим местам.

Число погибших в секторе Газа в настоящее время составляет 11 180 человек, в том числе 4 609 детей, причем число жертв увеличивается на сотни с каждым днем.