На бывшего пресс-секретаря батальона шейха Мансура возбудили шестое уголовное дело

В России возбудили уже шестое уголовное дело в отношении блогера из Ингушетии Ислама Белокиева, бывшего пресс-секретаря воюющего на стороне Украины чеченского батальона имени Шейха Мансура. Теперь его вроде как подозревают в оправдании терроризма. Об этом написал телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на собственные данные, сам Белокиев давно уже не находится в РФ.

Официально о новом преследовании в отношении блогера не сообщалось, но издание Кавказ.Реалии цитирует свой источник в силовых структурах: "Когда следствию скучно, вспоминают о нем" (Белокиеве). Впрочем, ни подтвердить ни опровергнуть информацию издание не смогло.

По данным "Осторожно, новости", новое дело в отношении Белокиева связано с тем, что в своем телеграм-канале он назвал "шахидом" одного из участников произошедшей в марте 2023 года перестрелки с силовиками в Ингушетии, которого позднее нашли "подорвавшимся на гранате".

Вероятно, речь идет о 25-летнем Мовсаре Коттоеве – в апреле его тело обнаружили в заброшенном доме в селе Аки-Юрт. По одной версии, в его жилете взорвалась граната, по другой – гранату привели в действие поймавшие молодого человека силовики, но подтверждения этих сведений нет. Белокиев в своем телеграм-канале действительно называл Коттоева "шахидом".

Напомним, предыдущее дело в отношении Ислама Белокиева возбудили по подозрению в финансировании терроризма из-за призыва помогать воюющему на стороне Украины чеченскому батальона имени Шейха Мансура. До этого блогера обвинили в участии в вооруженном конфликте в противоречащих интересам России целях, в "фейках" об армии за видео с рассказом о попавшем в плен в Украине ингушском военном, еще одно дело возбуждено по статье об оправдании терроризма, а самое первое завели еще в 2021 году за оскорблении символов воинской славы: в приуроченном к 9 мая видеоролике Белокиева рассуждал, что "мусульмане или хотя бы кавказцы не должны праздновать День Победы, так как история войны связана для них "с депортациями и гибелью предков".