Палестинские правозащитники подали иск в Гаагу против Израиля

Три палестинские правозащитные группы, базирующиеся на оккупированном Западном Берегу и в секторе Газа, подали иск против Израиля в Международный уголовный суд (МУС), обвиняя его в апартеиде и геноциде, сообщает Аль-Джазира.

Организации «Аль-Хак», «Аль-Мизан» и Палестинский центр по правам человека призвали обратить «срочное внимание» на продолжающиеся бомбардировки Израилем «густонаселенных гражданских районов» в секторе Газа.

Эти три группы также призвали МУС выдать ордера на арест президента Израиля Исхака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта.

В иске говорится, что «удушающая блокада Газы, насильственное перемещение ее населения, использование токсичного газа и отказ в предоставлении предметов первой необходимости, таких как еда, вода, топливо и электричество», оправдывают расширение МУС своей деятельности и расследование военных преступлений.

В документе добавлено, что действия Израиля можно квалифицировать как «военные преступления и преступления против человечности», а также как «геноцид».

МУС начал расследование в отношении Израиля в прошлом месяце под давлением международного сообщества: 29 октября главный прокурор МУС Карим Хан посетил контрольно-пропускной пункт Рафах между сектором Газа и Египтом и рассказал о «невообразимых страданиях».

Семьи девяти израильтян, погибших в результате атак ХАМАС 7 октября, также подали жалобу на ХАМАС в МУС 3 ноября.

МУС — единственный в мире независимый суд, созданный для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Однако Израиль так и не признал свою юрисдикцию.

В 2021 году бывший главный прокурор МУС Фату Бенсуда начала расследование предполагаемых военных преступлений Израиля на оккупированных палестинских территориях в Газе, Западном Берегу и Восточном Иерусалиме, начиная с 2014 года.

Главный прокурор Хан заявил, что любые предполагаемые военные преступления в ходе нынешнего конфликта подпадут под юрисдикцию МУС.

Однако группам МУС не удалось посетить Газу или Израиль.

Израиль отказался сотрудничать с уголовным судом и заблокировал следственным группам МУС поездку в страну или въезд в сектор Газа.

С 7 октября более 10 800 палестинцев были убиты в результате неизбирательных бомбардировок Израиля сектором Газа, в результате которых были разрушены целые районы и нанесены удары по школам и больницам.

Большинство жертв — дети, женщины и пожилые люди.