Премьер-министр Британии хочет наказать главу лондонской полиции за разрешение пропалестинского марша

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в среду, что он привлечет комиссара столичной полиции Лондона к «ответственности» за его решение разрешить пропалестинскую акцию протеста в столице в субботу 11 ноября.

Правительство оказало давление на полицию, чтобы она запретила митинг против войны Израиля с сектором Газа, который должен состояться в центре Лондона в День перемирия, годовщину окончания Первой мировой войны в 1918 году.

Сунак ранее написал комиссару полиции Метрополитена, заявив, что антивоенный протест по этому поводу будет «провокационным и неуважительным», хотя организаторы протеста заявили, что будут избегать места, где будут проходить памятные мероприятия.

«Он [комиссар] сказал, что может гарантировать, что мы сохраним память о стране в эти выходные, а также обеспечим общественную безопасность», - сказал премьер-министр Сунак.

«Теперь моя задача — привлечь его к ответственности за это».

Комиссар полиции сэр Марк Роули в своем заявлении признал национальное значение празднования Дня перемирия и пообещал, что этот день пройдет без сбоев.

Полиция также признала, что юридические требования по запрету палестинского марша не были выполнены, несмотря на политическое давление с целью предотвратить его проведение.

«События, происходящие в эти выходные, имеют огромное значение и важность для нашей страны», — заявил в своем заявлении комиссар полиции сэр Марк Роули.

«Я полностью осознаю значительную общественную и политическую обеспокоенность по поводу влияния продолжающихся протестов и демонстраций на этот момент национальных размышлений. Поэтому я полон решимости, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что они пройдут без сбоев».

Полиция Метрополитена призвала организаторов отложить демонстрацию, предупредив о возможных контрпротестах крайне правых групп и футбольных хулиганов, которые могут привести к беспорядкам в выходные.

Протесты против израильской бомбардировки сектора Газа, в результате которой погибло более 10 500 палестинцев, проходят еженедельно в центре Лондона с момента начала нападения 7 октября.

Один из организаторов, Кампания солидарности с Палестиной, отказалась от призывов отменить субботний марш, но пообещала уважать празднование Дня перемирия, проходящее в то же время в центре Лондона.

Они надеются вывести на улицы миллион человек и призвать к прекращению огня в секторе Газа.

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман на этой неделе вызвала споры после того, как назвала мирных пропалестинских протестующих «участниками марша ненависти».

Первый министр Шотландии Хумза Юсаф был среди тех, кто раскритиковал комментарий Бравермана о марше, назвав его «позорным» и «неприемлемым».

Напомним, что День перемирия (Armistice day) считается крайне важным днем в британской национальной памяти, в качестве дня поминовения погибших солдат. Однако для сторонников палестинского дела исход Первой мировой войны непосредственно связан со страданиями палестинцев, и многие опасаются, что демонстранты собираются напомнить об этом.