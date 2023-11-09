Израиль цензурирует американские СМИ в зоне боевых действий

Израильские силы требуют, чтобы они могли просматривать все материалы и кадры, снятые журналистами американских СМИ в обмен на доступ в сектор Газа под защитой Израиля.

CNN и NBC были среди телекомпаний, позволивших израильским военным ограничивать и контролировать передвижение своих журналистов, работающих в секторе Газа.

Они входят в число средств массовой информации, освещающих события на местах в условиях продолжающегося нападения Израиля на Газу после отключения средств массовой информации и убийства 34 палестинских журналистов на осажденной палестинской территории.

Журналист-ветеран Фарид Закария сообщил, что репортеры, работающие в израильских вооруженных силах, подвергаются особым «условиям».

«В качестве условия для входа в Газу под эскортом ЦАХАЛа [израильских военных] средства массовой информации должны предоставить все материалы и видеоматериалы израильским военным для проверки перед публикацией», — сказал ведущий CNN.

«CNN согласилась на эти условия, чтобы обеспечить ограниченное окно в операции Израиля в секторе Газа».

NBC News также подтвердили, что их корреспонденты, работающие с израильским оперативным подразделением, должны были предоставить военным «необработанные кадры» перед их трансляцией.

Хотя американские вещатели широко освещают войну в секторе Газа, палестинцы заявляют о случаях предвзятости западных СМИ в своих репортажах.

Некоторые журналисты выразили обеспокоенность по поводу материалов проверки израильских военных, которые используют средства массовой информации.

Репортер-расследователь Виктория Браунворт написала на X, что такие репортажи являются «пиаром, а не журналистикой» и что она «ни разу не соглашалась на это за три десятилетия репортажей».

Журналистка «Аль-Джазиры» Лейла Аль-Ариан написала: «Остерегайтесь любых репортажей из Газы, в которых новостные организации связаны с ЦАХАЛ, как это только что сделали CNN и ABC.

«Им не разрешается публиковать или транслировать что-либо из этого без одобрения ЦАХАЛа, что не является журналистикой. Это пропаганда».

Организация "Репортеры без границ" (RSF) сообщила , что такие действия являются "довольно стандартными для журналистов", прикомандированных к военным подразделениям "для защиты конфиденциальной информации".

Но они также раскритиковали Израиль за то, что он сделал репортажи из Газы «почти невозможными», и заявили, что массовые гибели журналистов, работающих в секторе Газа, можно считать «военным преступлением».