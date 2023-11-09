Египет и ХАМАС отвергают планы США по Газе

Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе турне по Ближнему Востоку обсуждал с египетским диктатором Абдуль-Фаттахом Сиси и главой египетской разведки Аббасом Камелем предложение о том, чтобы после потенциального поражения ХАМАС Египет обеспечивал безопасность в секторе Газа до тех пор, пока Палестинская администрация не сможет взять на себя эту функцию, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Сиси отклонил это предложение, заявив, что Египет не будет участвовать в ликвидации ХАМАС, поскольку нуждается в группировке для поддержания безопасности на границе с сектором Газа. Как отмечает издание, ЦРУ отказалось от комментариев по поводу поездки Бернса.

Ранее в канцелярии Сиси сообщали, что в ходе встречи с директором ЦРУ обсуждалось прекращение огня и гуманитарная помощь жителям Газы.

Спустя месяц после начала войны Вашингтон все активнее обсуждает с региональными лидерами будущее сектора Газа без ХАМАС. США настаивают, что управлять анклавом должны палестинцы, а именно Палестинская администрация.

«Никакой повторной оккупации Газы после окончания конфликта. Никаких попыток блокады или осады Газы. Никакого сокращения территории Газы», – заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, по окончании конфликта может потребоваться некий переходный период, однако в посткризисном управлении должны принимать участие палестинцы.

«Оно должно включать в себя управление под руководством палестинцев и объединение Газы с Западным берегом под управлением Палестинской администрации», – сказал он.

Между тем, ХАМАС также отверг планы, разрекламированные Тель-Авивом и Вашингтоном, относительно того, как можно управлять сектором Газа после войны.

В своем сообщении в Telegram в среду представитель ХАМАС Абдуль-Латиф аль-Кануа назвал комментарии Белого дома Джона о послевоенном Газе «фантазией», заявив, что «наш народ не позволит никому решать свою судьбу».

«Управление Газой или любой частью нашей земли — это чисто палестинское дело нашего народа, и никакой силе на земле не удастся изменить реальность или навязать свою волю», — сказал Кануа.