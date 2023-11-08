В Херсонской области силовики похитили очередного мусульманина, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Российские силовики похитили жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Украины за якобы участие в крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Имя и фамилию незаконно задержанного гражданина Украины не разглашаются, однако, по информации сайта Геническ.ua, это Куртамет Халил Апасович 1966 года рождения.

До оккупации он бы предпринимателем, занимался ремонтом автомобилей в Новоалексеевке, а также возглавлял местную религиозную общину «Ислам».

Куртамету вменяют участие в «незаконном вооруженном формировании», блокаде Крыма. Ему, как утверждается, грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев в интервью «Суспільному» сообщил, что россияне удерживают более 33 украинских граждан, обвиняемых в причастности к крымскотатарскому батальону имени Номана Челебиджихана.

По его словам, оккупанты пытаются запугивать больше проукраински настроенных граждан, проживающих на оккупированных территориях, пытаются продемонстрировать эффективную работу спецслужб России, а также отчитываться перед своим командованием, что они активно работают в Крыму.

В самом Крыму зафиксированы десятки случаев преследования граждан за якобы участие в «крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана». Многие задержанные получили реальные сроки и уже отбывают наказание в российских тюрьмах.

ФСБ России внесла крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана в список «террористических организаций» в 2022 году.