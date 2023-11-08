Глава РПЦ считает, что русских в "русском мире" меньшинство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что русскими могут себя называть только верующие православные, которые ходят в храм. Об этом он сказал на проповеди после литургии в Москве.



По словам патриарха, говоря "русский", он подразумевает "и украинцев, и белорусов".

"А те, кто говорят, что "мы русские", а в храм не ходят, — задайте себе вопрос: а вы являетесь наследниками тех самых ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь? И, если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?", — риторически спросил патриарх.

Напомним, что по данным социологов в лучшем случае 49% православных христиан в России ходят в храм. И то как правило не регулярно. Серьезно же воцерковленных, то есть таких, кто регулярно посещает храм, причащается и исповедуется, и того меньше.

Так что даже с учетом украинцев и беларусов "русских", по мнению Кирилла Гундяева, наберется не так уж много.

А вообще поразительно, что в 2023 году у РПЦ понятие русскости продолжается оставаться архаичным, словно из 17 века. Как будто не было октябрьской революции, советской власти, массовой секуляризации, национальных государств Украины и Беларуси. Совершенно оторванная от реалий организация, которая тем не менее продолжает пользоваться несоразмерным влиянием на эту страну. Просто помните, что даже по словам ее лидера, это влияние агрессивного меньшинства.