Жители Газы продолжают бежать с охваченных боями районов

Тысячи палестинцев продолжают покидать город Газа на своих ногах, покуда продолжаются бои между израильской армией и бойцами ХАМАС.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, во вторник 15 000 человек эвакуировались с севера сектора, при этом израильская армия заявила, что ее силы движутся к больнице Аль-Шифа в городе Газа.

Поздно вечером во вторник Международный комитет Красного Креста заявил, что его гуманитарный конвой из пяти грузовиков и двух автомобилей, перевозивших медикаменты в больницу Аль-Шифа, подвергся обстрелу, в результате инцидента два грузовика были повреждены, а один человек ранен. Неизвестно, откуда велся огонь.

В среду израильские силы заявили, что в результате авиаудара ранее на этой неделе они убили главу подразделения вооружения и военной техники ХАМАС Мохсена Абу Зин.

Бои вокруг северной части сектора Газа и большое число жертв среди мирного населения привели к усилению международного давления с требованием прекращения огня.

Высшие дипломаты ведущих индустриальных демократий G7 после встреч в Токио объявили о единой позиции по войне между Израилем и сектором Газа, осудив ХАМАС, поддержав "право Израиля на самооборону" и призвав к «гуманитарным паузам», чтобы ускорить оказание помощи гражданскому населению в секторе Газа.

Прозвучало также осуждение «роста экстремистского насилия со стороны поселенцев, совершаемого против палестинцев», которое, по словам министров, «неприемлемо, подрывает безопасность на Западном Берегу и угрожает перспективам прочного мира».

Заявление с требованием прекратить огонь прозвучало на фоне продолжающихся месячных бомбардировок и осады сектора Газа Израилем, в результате которых погибло 10 328 человек, включая 4327 детей. В результате обстрелов также пострадали 25 956 человек.