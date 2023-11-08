"Джихад - не джихад" или попытки уйти от реальности

В определенных кругах не прекращаются дискуссии о том, как характеризовать войну в Секторе Газа с шариатских позиций - как Джихад или нет?

В принципе, позиция группировки дагестанского муфтията во главе с Айной Гамзатовой, готовых с радостью представить как "Джихад" т.н. "СВО", но в случае с Палестиной заявивших о том, что "не все так однозначно", настолько комична, что ее можно даже не обсуждать. За исключением того, что для искренних мусульман Дагестана это хорошая возможность вскрыть то, что происходит в его т.н. "муфтияте", власть в котором захвачена фсбшной группировкой во главе с активисткой, расправляющейся с неугодными имамами.

Если же говорить о самих дискуссиях на тему шариатского статуса происходящего в Палестине, увы, придется признать, что для многих мусульман они являются формой ухода от реальности.

Например, обсуждали ли сионисты, у которых тоже есть своя разработанная иудейская религиозная юриспруденция, вопрос о статусе операции в Газе перед тем, как ее начать? Может быть, кто-то где-то и обсуждал, но политическое и военное руководство Израиля явно обсуждало не это, а то, КАК проводить эту операцию и ЧТО конкретно там делать.

Обсуждали ли США и другие союзники Израиля, отправившие на помощь ему авианосцы, крестовый ли это поход или что-то другое? Нет, такого вопроса у них даже не возникло - они сразу думали, ЧТО и КАК делать, чтобы помочь своему союзнику.

Напротив, Международный союз мусульманских ученых собрался и вынес фетву о том, что происходящее в Газе это Джихад, как это сделали от себя десятки различных алимов. И что - хоть один авианосец (а они у нас, кстати, есть?) был направлен на помощь Газе правителями мусульманских стран? Или может быть был собран и прошел туда отряд муджахидов, сумев миновать преграды в виде военных Египта или Иордании или снести их?

Ответы на эти риторические вопросы очевидны. Что же касается поддержки палестинцев митингами, как мы видим по западным странам, чтобы их проводить и выходить на них тоже необязательно выяснять шариатский хукм происходящего.

При этом надо оговориться, что все это не означает, что мусульманам в принципе не нужно интересоваться шариатскими хукмами подобного. Просто давайте будем честны сами с собой - без наличия у мусульман реальной силы и реальной способности эти хукмы реализовать их знание не даст нам ничего. Мы просто констатируем, что неспособны выполнить свою обязанность, будь то индивидуальную или коллективную, или будем утешать себя и обманывать тем, что ее на нас нет.

Поэтому стремиться надо к тому, чтобы при возникновении подобых ситуаций обладатели силы среди мусульман начинали обсуждать, что и как им делать, как это делают сионисты и их союзники, а не увязали в спорах о том, что и так давно ясно.