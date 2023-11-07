Адам Кадыров: кавалер всех орденов и глава службы безопасности

Кадыровская администрация в Чечне продолжает аттракцион под кодовым названием "Адам Кадыров". Так министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что 15-летний сын Рамзана Кадырова возглавил "отдел обеспечения безопасности главы Чеченской Республики".

Эту новость подтвердили министр информации Чечни Ахмед Дудаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Какой именно пост в службе безопасности получил 15-летний сын Кадырова ни Делимханов, ни Дудаев не уточнили, однако Дудаев сказал, что Адам достоен его, поскольку проявил себя как "человек, который готов заступаться за религию". Делимханов назвал назначение своего племянника на такую должность "абсолютно закономерным".

Как именно Адам Кадыров "заступился за религию" понятно - побил в тюрьме дрожащегося Никиту Журавеля, который уже давно просит принять Ислам.

На фоне войны в Газе, массовых убийств мусульман и бомбардировок мечетей это именно та защита, которую мы все ждали (нет).

Кстати, на днях Адам Кадыров еще и получил новую награду в Карачаево-Черкесии – муфтий республики Исмаил Бердиев вручил ему орден "За заслуги перед Уммой" I степени. На той же встрече глава республики Рашид Темрезов вручил Кадырову орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", это высшая награда региона.

В общем, тут можно только поддержать Кадырова, потому что чем больше медалей, орденов и громких должностей дадут Адаму Кадырову, тем смешнее и нелепее выглядит весь кадыровский режим.

Ну и заодно напомним, что сам Рамзан Кадыров в свое время возглавлял службу безопасности при своем отце. Тому это не сильно помогло, как мы знаем.