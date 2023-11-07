Генсек ООН назвал Газу "кладбищем для детей"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник предупредил, что сектор Газа становится «кладбищем детей», и призвал к немедленному прекращению огня в войне Израиля с сектором Газа.

«Надвигающаяся катастрофа с каждым часом делает необходимость гуманитарного прекращения огня все более актуальной», — заявил он журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Стороны в конфликте – и, по сути, международное сообщество – сталкиваются с непосредственной и фундаментальной ответственностью: остановить эти бесчеловечные коллективные страдания и резко расширить гуманитарную помощь Газе», – сказал он.

«Кошмар в Газе – это больше, чем просто гуманитарный кризис. Это кризис человечества».

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате ударов Израиля по сектору Газа в густонаселенном и осажденном секторе Газа погибли 10 222 человека, в том числе более 4000 детей.