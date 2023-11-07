Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать Газу и после войны с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет нести «общую ответственность за безопасность» в секторе Газа в течение неопределенного периода времени после войны с ХАМАС, что является самым явным признаком того, что Израиль планирует сохранить контроль над прибрежным анклавом, в котором проживают около 2,3 миллиона палестинцев.

Он исключил любое общее прекращение огня без освобождения всех заложников, но выразил готовность к «небольшим паузам» в боевых действиях, чтобы облегчить освобождение некоторых из более чем 240 пленников, захваченных ХАМАС 7 октября.

Белый дом заявил, что не согласен с призывом президента США Джо Байдена к более широкой гуманитарной паузе после телефонного разговора между лидерами в понедельник.

В результате продолжавшихся месяц неизбирательных бомбардировок сектора Газа Израилем погибло более 10 000 человек, более 4 000 из которых — дети. Более 2300 человек пропали без вести и предположительно похоронены под обломками разрушенных зданий, сообщило министерство здравоохранения осажденного палестинского анклава.

Авиаудары сровняли с землей целые городские кварталы по всей территории, и около 70% населения покинули свои дома, причем многие бежали в южную часть осажденной территории после предупреждений Израиля. Несмотря на это, юг сектора также подвергается бомбардировкам израильских самолетов.

Продовольствие, лекарства, топливо и вода находятся на опасно низком уровне, а школы, находящиеся в ведении Организации Объединенных Наций и ставшие приютами, переполнены. Больницы и их окрестности неоднократно подвергались бомбардировкам Израиля.

Уже более недели израильские оккупанты сражаются с ХАМАС внутри анклава, им удалось разрезать территорию пополам и окружить город Газа.

Напряженность также сохраняется на израильско-ливанской границе, где с 7 октября израильская армия ведет перестрелку с поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла».