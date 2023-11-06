Россия хочет открыть военную базу в Ливии, чтобы наблюдать за Европой

Россия хочет увеличить свое военное присутствие в Ливии, а новая военная база в восточной части страны может обеспечить плацдарм недалеко от южной границы Европы. Над соответствующим соглашением работают президент РФ Владимир Путин и мятежный генерал, командующий Ливийской национальной армией, Халифа Хафтар, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Россия уже присутствовала в Ливии, однако делала это тайно — через наемников ЧВК Вагнера. Если соглашение получится заключить, то новая база, скорее всего, появится в городе Тобруке. Также российские власти могут получить постоянное разрешение базировать там военные корабли, но для этого нужно реконструировать портовую инфраструктуру.

Напомним, что Ливия с 2011 года фактически разделена на несколько регионов, каждый из которых находится под властью разных группировок. Под контролем Хафтара находятся многие нефтяные месторождения на востоке стране, обладающей 40% всех запасов нефти в Африке.

Bloomberg сообщает, что 79-летний военный, вероятно, надеется получить системы ПВО. С их помощью он хочет защитить подконтрольную Ливийской национальной армии территорию от атак сил из столицы Триполи, которые поддерживают турецкие военные.

В издании отмечают, что появление российской базы на востоке Ливии усложняет ситуацию для США и их европейских союзников. Бывший специальный посланник США в Ливии Джонатан Уайнер, которого цитируют журналисты, говорит, что американские власти относятся к этой угрозе «очень серьезно».

«Если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским Союзом», — сказал Уайнер.