У партии турецких кемалистов сменился лидер

Главная оппозиционная партии Турции в эту субботу сменила своего многолетнего лидера Кемаля Кылычдароглу на Озгюра Озела.

Смена руководства Республиканской народной партии (СНР) произошла после того, как Кемаль Кылычдароглу в очередной раз проиграл президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на майских президентских и всеобщих выборах.

Озель, бывший фармацевт и менее известная фигура в партии, стал новым лидером при поддержке мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

На партийном съезде в Анкаре, где для определения результата потребовалось два тура, он получил 812 голосов из возможных 1366.

«Это величайшая честь в моей жизни», — сказал Озель после объявления результатов. «Мы вступаем на путь победы на местных выборах», поскольку Турция приближается к важным местным выборам в марте 2024 года.

«Мы верили в то, что безнадежность можно превратить в надежду, мы полны надежд», - сказал Озель, когда его чествовали сторонники, включая Имамоглу.

13-летнее руководство Кылычдароглу в СНР, созданной основателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком, закончилось на фоне критики по поводу его отказа уйти в отставку после того, как он не смог преодолеть 25% общенациональной поддержки. В целом с 2010 года Кылычдароглу проиграл 12 выборов.

«Я с честью нес наследие нашего великого лидера Ататюрка до сегодняшнего дня», — сказал Кылычдароглу, принимая результаты, и поздравил Озеля.

«И сегодня решением, принятым делегатами нашего съезда, я прощаюсь с постом председателя».

Теперь Озель возглавит СНР на местных выборах, которые состоятся 31 марта следующего года.

Партия стремится вернуть себе крупные города, опираясь на свой предыдущий успех после победы в Стамбуле и Анкаре над партией Эрдогана в 2019 году.