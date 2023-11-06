В Газа за месяц убиты уже более 10 000 человек

Израиль убил более 10 000 палестинцев за месяц беспощадных бомбардировок сектора Газа, сообщило в понедельник министерство здравоохранения Палестины.

Если точнее, то число погибших составило 10 022 человека, сообщил на пресс-конференции в секторе Газа официальный представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Есть опасения, что еще сотни, если не тысячи, оказались под завалами в результате неизбирательных бомбардировок Газы со стороны Израиля.

Тель-Авив провел ночные удары в воскресенье и понедельник по анклаву, сообщило в понедельник министерство здравоохранения Газы на фоне растущих призывов к прекращению огня.

"Сообщается о более чем 200 мучениках, погибших в результате ночных массовых убийств", - говорится в заявлении министерства, добавляя, что число погибших охватывает только город Газа и северную часть сектора Газа.

Многие свидетели и журналисты охарактеризовали ночную бомбардировку как «самую тяжелую за всю историю».

«Этот удар подобен землетрясению», - сказал житель города Газа Алаа Абу Хасера, находясь в опустошенном районе, где целые кварталы были превращены в руины.

В понедельник Израиль возобновил удары по сектору Газа, игнорируя призывы агентств ООН по оказанию помощи к прекращению огня.

Между тем гуманитарная ситуация значительно ухудшается.

Более 60 процентов рабочих мест было потеряно в Газе с момента начала жестокого нападения Израиля, сообщила в понедельник Международная организация труда (МОТ), что усугубило тяжелую экономическую ситуацию в осажденном Израилем анклаве.

Потери составляют в общей сложности 182 000 рабочих мест на густонаселенной палестинской территории, говорится в первой оценке МОТ последствий наземных и воздушных ударов Израиля по сектору Газа, которые начались 7 октября.

«Наша первоначальная оценка последствий трагического нынешнего кризиса на палестинском рынке труда дала крайне тревожные результаты, которые будут только усугубляться, если конфликт продолжится», - заявила региональный директор МОТ для арабских государств Руба Джарадат, добавив, что кризис отразится на «много лет вперед» для рабочих мест и бизнеса.