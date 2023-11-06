Сионисты готовы списать Украину ради Израиля

Выступая в субботу на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйден, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Очевидно, что война на Ближнем Востоке уводит фокус внимания с Украины", добавив, что это и было целью Владимира Путина.

Наглядной иллюстрацией данного тезиса стало принятие республиканским большинством конгресса США плана поддержки Израилю на 14,3 миллиарда долларов, в который Украина не была даже включена. Как, кстати, и Тайвань. На этом фоне в самой Украине активизировались голоса в пользу отказа от борьбы за свои территории и прекращения войны, которая "не нужна ни украинскому, ни российскому народам".

В частности, с такой программой начал выступать небезызвестный Алексей Арестович, который еще недавно рассказывал об умопомрачительных перспективах украинского наступления, а сейчас резко сменил пластинку на "шеф, усе пропало", заявив о том, что собирается бороться за пост украинского президента. Кто является "шефом" для Арестовича, сказать трудно (некоторые считают, что он хочет стать вассалом Трампа, которому уже прочат победу на предстоящих президентских выборах в США), но нельзя не отметить, что по степени своей просионистскости недавний "друг мусульман" перещеголял Банковую. Соответственно, и команду он вокруг себя собирает соответствующую - доктор Комаровский, Гордон и т.д.

Напротив, Владимир Зеленский, комментируя все эти разговоры, заявил о том, что у Украины при всех объективных сложностях с контрнаступлением (вызванных прежде всего отсутствием необходимых поставок со стороны США) нет другого выбора кроме как продолжить борьбу. При этом в другом эфире он буквально обложил Владимира Путина матом, что закрывает тему переговоров, по крайней мере при Зеленском.

Самого Зеленского таки должны пустить в Израиль на этой неделе, так как первоначально ему в визите поддержки отказали, хотя с тех пор это образование кто только ни посетил. То есть, и здесь сионисты метрополии указали своему незадачливому соплеменнику из Днепра на его место в очереди, которое он похоже готов принять.

Что тут сказать? Поддерживая Украину в борьбе с "русским миром", мусульмане изначально воспринимали ее именно как тот таран, который необходим в этой борьбе нам самим. Поэтому, хотя поддержка ее истеблишментом и значительной частью общества Израиля серьезно уязвила многих мусульман, симпатизировавших Украине, реально ударила она не столько по мусульманам, сколько по позициям самой Украины, причем, не только в Исламском мире, но и в глобальных геополитических раскладах.

Ведь то, что война в Секторе Газа отвлечет на себя фокус внимания, было понятно изначально, как стал понятен ее сценарий. А сценарий этот явно не предполагает легкой прогулки для сионистов по Сектору Газа, зато с высокой вероятностью предполагает разрастание войны на весь регион. Поэтому будь президент Зеленский и украинский истеблишмент патриотами Украины на первом месте, они бы если не явно, то фактически присоединились к коалиции тех, кто призывает к мирному урегулированию палестинской проблемы. Тем более, что в ней находятся такие страны как Турция, оказавшие ей немалую поддержку и имеющие для нее серьезное региональное значение.

Однако в момент стратегического выбора еврейский трайбалист победил во Владимире Зеленском украинского националиста. Но и сейчас вместо того, чтобы исправить свою ошибку, он продолжает лебезить перед тем сионистским истеблишментом, который явно готов слить его страну, лишь бы дать Израилю выиграть эту войну любой ценой. В том числе ценой заморозки войны в Украине на невыгодных ей условиях, которую начинает лоббировать выражающая интересы этого истеблишмента "украинская оппозиция".