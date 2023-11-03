Израильская армия заявила, что окружила Газу

Армия Израиля заявила в четверг, что ее войска окружили город Газа после нескольких дней расширения наземных операций на осажденной палестинской территории.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что войска «завершили окружение города Газа».

Дипломатические усилия активизируются, рассчитывая, по крайней мере, на короткую паузу в боевых действиях в самой смертоносной войне в секторе Газа на фоне возмущения по поводу растущих жертв.

Президент США Джо Байден предложил гуманитарную «паузу», не призывая к прекращению огня, а госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу прилетает в Израиль на переговоры.

Арабские страны, в том числе те, которые являются союзниками США и находятся в мире с Израилем, выражают растущее беспокойство по поводу войны.

Открытие пограничного перехода Рафах, позволившее сотням владельцев иностранных паспортов и раненым палестинцам покинуть Газу в среду, последовало за неделями переговоров между Египтом, Израилем, США и Катаром, который выступает посредником с ХАМАС.

По данным палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа, на данный момент Израиль убил 9061 палестинца в секторе Газа, в том числе более 3760 детей. В результате ударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия во вторник и среду, вызвавших возмущение во всем мире, 195 человек погибли и 777 получили ранения.

Израиль без разбора бомбардирует сектор Газа с 7 октября, когда ХАМАС совершил внезапное нападение на Израиль, убив 1400 человек и взяв около 240 заложников.

На оккупированном Западном Берегу в результате израильских атак погибли 132 палестинца.