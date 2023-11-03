Израиль выдворяет в Газу арестованных палестинских рабочих

Тысячи палестинцев из Газы, ранее работавших в Израиле и на оккупированном Западном Берегу, а затем задержанных Израилем, вытесняются в раздираемый войной анклав.

На кадрах видно, как некоторые рабочие возвращаются в пятницу через КПП Карем Абу Салем (Керем Шалом) в Израиле, к востоку от пограничного перехода Рафах между осажденным сектором Газа и Египтом.

Это произошло после того, как в четверг вечером канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что «рабочие из Газы, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу».

Рабочие, пересекшие границу палестинского анклава, заявили, что они были задержаны и подверглись жестокому обращению со стороны израильских властей после нападения 7 октября ХАМАС на юг Израиля. У некоторых на ногах все еще были пластиковые наклейки с номерами.

«Раньше мы обслуживали их, работали на них в домах, ресторанах и на рынках в обмен на самые низкие зарплаты, и, несмотря на это, нас унижали», — сказал Джамал Исмаил, рабочий из лагеря беженцев Магази в центральной части Газы. Полоска.

По словам палестинских чиновников, жителям северных районов Газы придется остаться на юге после того, как поздно вечером в четверг израильские силы завершили перекрытие дорог, соединяющих две части анклава.

До начала войны около 18 500 жителей Газы имели разрешения на работу за пределами осажденного сектора.