В Таиланде на фоне войны в Газе растет исламофобия

Продолжающаяся война в Палестине вызвала напряженность в Таиланде, где вспыхнуло небольшое количество пропалестинских протестов, но еще больше тайцев также выразили поддержку Израилю.

Эта ситуация, похоже, спровоцировала рост случаев исламофобии в этой стране Юго-Восточной Азии, а также антипалестинскую риторику.

В статье для Nikkei Asia Даунгьева Утарасинт, тайско-мусульманский профессор из Абу-Даби, отметила, что тайские рабочие-мигранты в Израиле были взяты в заложники боевиками ХАМАС, и, как сообщается, 33 рабочих были убиты.

Она сказала, что нападение ХАМАС «значительно повысило осведомленность» в Таиланде о положении тайских эмигрантов в Израиле и настроило общественное мнение против палестинцев.

Таиланд в основном буддистская страна, но есть мусульманское меньшинство, составляющее около 5 процентов населения. Между двумя общинами и раньше существовала напряженность, связанная с длительным сепаратистским мусульманским повстанческим движением на юге страны.

«Эксперты и ученые, в том числе и я, которые поделились с тайскими СМИ комментариями по поводу израильско-палестинского конфликта, и которые не соответствуют преобладающей сейчас точке зрения, столкнулись с жесткой негативной реакцией», - сказала Утарасинт.

Она добавила, что ее аккаунты в социальных сетях наводнены антипалестинскими и антимусульманскими комментариями, разжигающими ненависть за ее сочувствие палестинским жертвам в секторе Газа.

Комментарии Утарасинта прозвучали на фоне растущей антипалестинской и антимусульманской враждебности в Таиланде.

Правительство Таиланда официально заняло «нейтральную» позицию в конфликте в Газе и сосредоточило внимание на убийствах и пленении тайских граждан в Израиле во время нападения ХАМАС 7 октября.

Во вторник министр иностранных дел Таиланда Парнпри Бахидда-Нукара встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдуррахманом бин Джассимом Аль Тани в Дохе, чтобы обсудить помощь Катара в спасении тайских заложников.

Хотя многие тайцы предпочли поддержать Израиль, правительство Таиланда также подверглось критике в социальных сетях за то, что оно не осудило неизбирательные нападения Израиля на Газу, в результате которых каждый день убивают сотни палестинцев.

Около 300 тайских протестующих-мусульман вышли на улицы и осудили действия Израиля против сектора Газа на пропалестинском митинге на юге Таиланда в прошлую пятницу.