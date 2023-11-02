Мансур Мовлаев заявил о пытках в СИЗО в Кыргызстане

Уроженец Чечни Мансур Мовлаев заявил о пытках в СИЗО Бишкека. Ранее Мовлаев подвергался пыткам в Чечне, бежал из России и был приговорен в Кыргызстане за незаконное пересечение границы к шести месяцам лишение свободы с последующим выдворением.

Об избиении в СИЗО заявил сам Мовлаев 31 октября на заседании суда апелляционной инстанции, сообщает издание "Кавказский узел", но не смог высказаться до конца: председатель судебной коллегии прервал его на том основании, что не все необходимые для рассмотрения документы поступили в суд, и перенес рассмотрение на 16 ноября.

Адвокат Мовлаева Бакыт Автандил в комментарии изданию уточнил, что заявление о пытках направлено в Национальный центр по предупреждению пыток в Кыргызстане. Теперь его представители должны посетить Мовлаева, осмотреть его и принять его заявление.

Также Автандил утверждает, что из материалов дела Мовлаева "буквально стерты" все сведения о преследованиях и пытках, которым он подвергался в Чечне. По его мнению, это сделано, чтобы продемонстрировать возможность выдворения Мовлаева в Россию.

Приговор Мовлаеву за незаконное пересечение границы был вынесен 4 октября 2023 года. Он просил назначить ему максимальный срок наказания, лишь бы избежать выдворения в Россию.

В сентябре Мовлаев обратился к властям Кыргызстана с запросом о предоставлении статуса беженца. В настоящий момент его обращение просматривается государственным комитетом национальной безопасности.