Иностранцы продолжают покидать пылающий сектор Газа

Все больше иностранцев готовятся покинуть осажденный сектор Газа в четверг, в то время как министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что по меньшей мере 195 палестинцев погибли в результате нападений Израиля на лагерь беженцев Джабалия. Представители ООН по правам человека заявили, что это может быть военным преступлением.

По меньшей мере 320 иностранных граждан из первоначального списка из 500 человек, а также десятки тяжело раненых жителей Газы пересекли границу Египта в среду в соответствии с соглашением между Израилем, Египтом и ХАМАС.

В эвакуации находились владельцы паспортов из Австралии, Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Индонезии, Италии, Японии, Иордании, Великобритании и США.

Пограничники сектора Газа заявили, что переход вновь откроется в четверг, чтобы больше иностранцев могли покинуть страну. Дипломатический источник сообщил, что около 7500 владельцев иностранных паспортов покинут Газу в течение примерно двух недель.

Президент Джо Байден, отвечая на критику на предвыборном мероприятии в Миннесоте в среду вечером, сказал, что, по его мнению, должна быть гуманитарная «пауза» в войне между Израилем и ХАМАСом, чтобы вывести «заключенных» из сектора Газа.

Байден выступал перед примерно 200 сторонниками в северном штате США, когда одна из зрительниц крикнула ему.

«Как раввину, мне нужно, чтобы вы прямо сейчас призвали к прекращению огня», — сказала она.

Байден ответил: «Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает дать время, чтобы вывести заключенных».

Отвечая на вопрос о его высказываниях, Белый дом позже пояснил, что под «заключенными» президент имел в виду заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ливанская группировка "Хезболла" заявила в четверг, что уничтожила израильский беспилотник над югом Ливана с помощью ракеты класса "земля-воздух". Эта версия оспаривается израильтянами, которые подтвердили запуск ракеты, но добавили, что их дрон "не пострадал".

В заявлении "Хезболлы" говорится, что ее боевики сбили беспилотник сразу после полуночи над двумя деревнями на ливанской стороне границы. «Он разбился и мгновенно упал», - говорится в сообщении.

Израильские военные заявили, что из Ливана по одному из их беспилотников была запущена ракета класса «земля-воздух».

Иордания в среду заявила, что «немедленно» отзовет своего посла в Израиле в знак протеста против войны в секторе Газа.

«Министр иностранных дел Айман Сафади решил немедленно отозвать посла Иордании в Израиле», — говорится в заявлении министерства иностранных дел, в котором осуждается «продолжающаяся израильская война, которая убивает невинных людей в секторе Газа и вызывает беспрецедентную гуманитарную катастрофу».