Муфтият Дагестана уволил двух известных в республике религиозных деятелей за то, что они назвали джихадом происходящее в секторе Газа. Эти заявления были сделаны незадолго до беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Главы отделов примирения и фетв Мухаммад-Расул Саадуев и Зайнулла Атаев оказались отстранены от должностей.

Причиной увольнения стало заявление Саадуева о том, что "весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом", говорится в сообщении муфтията республики. Там добавили, что просили всех своих работников не делать "самовольных и громких заявлений, будоражащих дагестанцев". Атаев поддержал коллегу и также лишился должности, пишет телеграм-канал "Спросите у Расула".

"Самовольные выступления не достойны и не поощряются для работников ни одной серьезной организации", – заявили в муфтияте.

Позиция муфтията заключается в том, что события в Палестине – это не джихад, так как его не объявляли главы исламских стран, уточняет канал "Осторожно, новости".

В общем, констатируем очередной плевок в мусульман со стороны Кремля, поскольку ДУМ Дагестана это очевидно прокремлевская организация. Единственный "джихад" по мнению этих духовных управлений может быть под Авдеевкой под командованием пьяных русских офицеров, ветеранов Чечни и Сирии. На этом все. То что вылететь из ДУМД могут даже такие люди как Мухаммад-Расул Саадуев и Зайнулла Атаев - хорошо известные в Дагестане - лишь подтверждают, насколько все серьезно.

Такие дело. В Авдеевке "джихад" за Палестину, а в самой Палестине нет. Смотри не перепутай.