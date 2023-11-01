В Тунисе продлили тюремный срок лидеру оппозиции Рашиду Ганнуши

Тунисская прокуратура в понедельник продлила тюремный срок, вынесенный лидеру оппозиции Рашиду Ганнуши, вызвав резкое осуждение со стороны его семьи и предвыборной команды.

Апелляционный суд Туниса продлил тюремный срок лидеру партии Ан-Нахда с одного года по обвинению в «разжигании ненависти» до 15 месяцев после рассмотрения его апелляции.

82-летний Ганнуши был приговорен к году тюремного заключения в мае в результате авторитарных репрессий со стороны президента Кейса Сайеда.

Ганнуши не явился в суд для вынесения приговора поздно вечером в понедельник из-за его бойкота судов и судебных разбирательств, которые его адвокаты неоднократно осуждали как необоснованные и политически мотивированные.

Его семья и команда предвыборной кампании поздно вечером во вторник осудили приговор, заявив, что «обвинение недействительно и не имеет никаких юридических оснований».

Дело против него первоначально было возбуждено профсоюзом полиции после того, как Ганнуши, как сообщается, назвал полицейских «тиранами» в хвалебной речи, которую он произнес на похоронах члена партии Ан-Нахда в феврале 2021 года.

«Длительная интеллектуальная и политическая карьера г-на Ганнуши, охватывающая несколько десятилетий, ясно показывает, что он был одним из самых выдающихся людей, осуждающих такфир и экстремизм во всех своих произведениях и выступлениях», — говорится в заявлении онлайн-кампании «Освободите Ганнуши».

«Это нелепо, когда его обвиняют и признают виновным в «такфире», а приговор к тюремному заключению подтверждается Апелляционным судом».

Сайед, бывший профессор конституционного права, был демократически избран президентом Туниса в 2019 году. Ярый популист, он позиционировал себя как аутсайдер, способный бросить вызов авторитетным политическим партиям Туниса.

Однако в 2021 году он закрыл парламент и заменил его официальным собранием.

Позже он переписал конституцию, чтобы консолидировать власть, и нацелился на политических оппонентов. Между тем, его обещание вылечить слабую экономику страны не удалось воплотить, и тунисцы страдают от высокой инфляции и нехватки основных товаров.

За последние месяцы президент уволил без объяснения причин несколько министров, в том числе премьер-министра Найлю Боуден.

Саид немедленно заменил ее Ахмедом Хаджани, бывшим сотрудником центрального банка.

С февраля около 20 деятелей оппозиции, СМИ и бизнеса были заключены в тюрьму по обвинению в «заговоре против государственной безопасности».