Газа: второй удар по лагерю беженцев Джабалия за сутки

Густонаселенный лагерь Джабалия в секторе Газа подвергся израильской бомбардировке во второй раз менее чем за 24 часа, а сотни палестинцев оказались в ловушке под обломками.

По предварительным данным, несколько домов были разрушены.

Лагерь подвергся нападению израильских военных самолетов и неизбирательного обстрела через несколько часов после того, как в результате израильского удара по тому же лагерю во вторник погибли сотни палестинцев.

Лагерь - крупнейший в секторе Газа - подвергся ряду ударов во время жестокого нападения Израиля на сектор Газа, начавшегося 7 октября.

Сообщается, что ранее израильские силы разбросали по лагерю листовки, сообщая жителям, что их время «скоро закончится» и им необходимо покинуть лагерь.

Единственная онкологическая больница в секторе Газа прекратила работу после того, как в ней закончилось топливо, сообщили в среду представители здравоохранения.

Директор турецко-палестинской больницы сообщил на пресс-конференции, что больница, которая в основном лечит больных раком, израсходовала топливо и теперь не работает.

«Мы говорим миру - не оставляйте больных раком на верную смерть из-за того, что больница не работает», - добавил директор Субхи Скайк.

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла подтвердила слова директора в своем заявлении, добавив, что в результате общее количество больниц, не работающих сейчас в секторе, достигло 16 из 35.

«Жизни 70 онкологических больных, находящихся в больнице, находятся под серьезной угрозой», — заявила она в своем заявлении.

«Число онкологических больных в секторе Газа составляет около 2000 человек, живущих в катастрофическом состоянии здоровья в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа и перемещения большого числа людей», - добавил аль-Кайла.

Между тем, контрольно-пропускной пункт Рафах открылся в среду впервые с тех пор, как 7 октября началась война Израиля с сектором Газа, что позволило владельцам иностранных паспортов и раненым палестинцам проехать в Египет.

На фотографиях и видео в реальном времени было видно, как рано утром у терминала формируются очереди, после чего десятки людей и транспортных средств двигались к воротам перехода. Сообщается, что машины скорой помощи с ранеными палестинцами прибыли в Египет. Медицинскую помощь окажут несколько больниц, в том числе одна в Эль-Арише.

Ожидается, что 545 иностранцев и граждан с двойным гражданством, а также около 90 больных и раненых перейдут границу, где их уже ждут машины скорой помощи, готовые перевезти раненых.

Управление границ и пропускных пунктов Газы также опубликовало имена владельцев иностранных паспортов, призвав их отправиться на контрольно-пропускной пункт Рафах.

Конвои с гуманитарной помощью проходили через границу Египта и сектора Газа на протяжении всей войны, но до сих пор ни один человек не был пропущен через границу.

По данным агентства Reuters, этот шаг был осуществлен при посредничестве Катара в координации с США.