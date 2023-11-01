Судьба Палестины решается под Авдеевкой? Снимаем с ушей кремлевскую лапшу

Кремль и его наместники отреагировали на антисионистские протесты мусульман Кавказа в привычном для себя стиле - утверждениями о том, что они были организованы западными спецслужбами, проклятиями и даже угрозами стрелять в голову тем, кто на них выйдет в следующий раз.

К слову, напоминайте это тем пророссийским пропагандистам, которые вам в следующий раз будут говорить о том, что на Западе запрещают пропалестинские демонстрации - как бы их ни пытались ограничивать, весь Запад, а особенно его крупные центры с серьезным присутствием мусульманского населения, сейчас охвачен ими, что вызывает серьезный дискомфорт у сионистов.

И тоже к слову - стихийный прорыв протестующих в аэропорт Махачкалы (это если вывести за скобки версию, что в толпе находились провокаторы спецслужб, которую тоже еще нужно проверить), объясняется как раз тем, что не только подобные акции в России не позволяют проводить легально, но и что в ней искоренены все общественные силы, которые могли бы проводить их организованно и не допуская таких эксцессов. Хотя даже при этом вопреки тому, что они были представлены чуть ли ни как новый Холокост, ни один человек в ходе них не погиб, а евреи от них вообще не пострадали.

Однако помимо репрессий на этот раз Кремль и его пропагандисты решили использовать новый фокус. Воспользовавшись откровенно недальновидной политикой западного истеблишмента, покрывающего Израиль, на фоне которой официальная позиция Кремля о необходимости создания Палестинского государства выглядит как верх благоразумия (хотя это в общем-то всего лишь позиция международного права, в т.ч. признанная ЕС и США), кремлевский вожак и кремлевские пропагандисты призвали мусульман России отправляться воевать за Палестину... под Авдеевку, в т.н. СВО.

"Логика" такова - мол, Палестинское государство не дает создать тот же истеблишмент США, которому де Россия противостоит в Украине, а значит, пусть тот, кто хочет помогать палестинцам, отправляется воевать... за Россию в "СВО".

Уровень отмороженности этой манипуляции таков, что от нее были вынуждены стыдливо-молчаливо дистанцироваться даже дежурные агенты влияния Кремля среди российских мусульман, неформально известные как "росагенты". Солидаризировались с этим лишь единицы, окончательно превратившиеся в клоунов, которых в среде думающих мусульман уже никто не воспринимает всерьез.

И тем не менее, на лживость их аргументов о том, что для победы палестинцев Россия должна победить в Украине, указать стоит. Пусть не для того, чтобы кто-то, поверив им не отправился на "СВО", так как среди более-менее думающих мусульман таких уже не осталось (даже кадыровцы посылали оттуда обращения своему "падшаху" с просьбой забрать их, так как там не джихад). Но хотя бы для того, чтобы просто чьи-то симпатии не склонились в сторону Кремля в этой войне.

Начнем с наиболее очевидного. Всем очевидно, что судьба Палестины может быть решена не с помощью болтовни на заседании Совбеза ООН, а только и исключительно силой (той или иной) и ее конфигурацией на месте, в том регионе, в котором она находится.

А теперь спросим себя - как бы сейчас развивались события, если бы президентом Египта был победивший на выборах Мохаммад Мурси, лидер движения "Братья-Мусульмане" (ЗАПРЕЩЕННОГО В РФ), а не свергший и запытавший его с тысячами других членов этого движения диктатор Абдельфаттах ас-Сиси? Нет, мы не утверждаем, что в этом случае моджахеды бы уже вошли в Кудс, но очевидно, что если бы стомиллионный Египет, находящийся за спиной у Газы, оказал ей действенную поддержку, ситуация бы сейчас выглядела радикально иначе.

А теперь еще один вопрос - в какую страну в первую поехал Абдельфаттах ас-Сиси сразу после свержения законноизбранного президента Мохаммада Мурси и в какой он получил открытую, публичную поддержку на фоне расстрелов мусульманских демонстрантов на площади Рабия? Нет, это не США, чьи спецслужбы скорее всего были в курсе готовящегося переворота и даже ему содействовали, но чьи власти по крайней мере публично его осудили, как и осудили расправы над демонстрантами, и которые еще несколько лет избегали приемов Сиси. И даже не Саудовская Аравия с ОАЭ, которые были главными спонсорами этого переворота.

Первая страна, в которую после своего переворота поехал Сиси, и от властей которой он получил публичную поддержку, стала та самая страна, в которой запрещено движение "Братья-Мусульмане", и которая сейчас на внешней арене корчит из себя друга палестинцев, внутри себя при этом подавляя любую самоорганизацию мусульман, в том числе в поддержку Палестины и в противостоянии сионизму.

Продолжим дальше - для чего эта страна убила сотни тысяч сирийцев и продолжает делать это до сих пор? Чтобы помочь палестинцам и сохранить в Сирии плацдарм "Оси Сопротивления", как пытаются представить ее адепты? Ничуть нет - ведь в этом случае Кремль содействовал бы Сирии именно в противостоянии Израилю, тогда как на регулярные удары Израиля по объектам, способным представлять ему угрозы, в Кремле как раз смотрели "с пониманием", коммуницируя со своими "дорогими друзьями" из Тель-Авива. Усилия же Кремля в Сирии были направлены на то, на что они были направлены и в Египте, когда он поддерживал Сиси, и в Ливии, когда "вагнеровцев" посылали воевать на стороне Хафтара - на противодействие приходу к власти "братьев-мусульман", то есть, тех самых исламистов, которые потенциально могли бы создать Ось, угрожающую в том числе и Израилю.

Ну и наконец, Байден, Шольц, Сунак, Макрон - всех их мы можем винить в том, что они не останавливают сионистскую машину террора, а поощряют ее. Но ведь направляет ее большой друг Путина Нетаньяху. А сам Путин кроме своей демагогии, от которой его другу Биби ни тепло, ни холодно, не делает ничего, чтобы остановить его. Не то, что не поставляет оружия палестинцам, но и не разрывает с Израилем отношений, не вводит против него санкций и т.д., ограничиваясь пустой болтовней. Более того, все еврейские объекты в России, в том числе входящие в международные сионистские сети, завязанные на Израиль, взяты под охрану, а мусульманам, которые вздумают выходить на акции протеста обещают "пулю в голову".

Что до войны в Украине, то Палестина нужна Кремль, чтобы выиграть эту войну, а не наоборот, не война в Украине нужна им, чтобы освободить Палестину. Ведь то, что по словам еще одного их друга Халеда Машаля, Россия извлекла пользу из их атаки на Израиль, в перспективе позволяет им разменять Палестину на Украину. Ведь надо быть или полным идиотом самому, или считать такими своих читателей, чтобы утверждать, что в Украине Кремль воюет не ради своих целей регионального империалистического хищника, а ради Палестины.

Что же касается войны в Украине, то победа в ней нужна Кремлю главным образом для того, чтобы получить доступ к православно-славянскому демографическому ресурсу и потом, переварив его с помощью российских образования, пропаганды и т.п. на оккупированных территориях, задавить им мусульманские потенциал внутри России, проявление которого у них вызывают обеспокоенность. А это значит, что те, кто едут воевать под Авдеевку, делают это не для того, чтобы мусульмане Палестины подняли голову, а для того, чтобы окончательно загнобили мусульман Русни.