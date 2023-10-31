Вход в Айя-Софию снова станет платным, но не для всех

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что посещение мечети Айя-Софья для иностранных граждан с 15 января станет платным.

Эрсой, который провел пресс-конференцию в Культурном центре Ататюрка (АКМ), сообщил, что по данным за первые 9 месяцев туризма общее количество посетителей, которое в прошлом году составило 40,2 миллиона человек, увеличилось до 45,2 миллиона на конец сентября.

Отметив, что Айя-Софья и площадь Султанахмет включены в список постоянного наследия ЮНЕСКО, Эрсой сказал, что они прислушались к советам и мнениям ЮНЕСКО и реализовали решения по реставрации мечети Айя-Софья.

Министр Эрсой подчеркнул, что с 15 января 2024 года они перейдут на план управления посетителями Айя-Софьи по рекомендации ЮНЕСКО, и сказал:

«В этом плане управления качество посещения и безопасность будут повышены. Плотность будет регулироваться путем распределения ее по разным маршрутам. Опять же, наша драгоценная мечеть будет включена в очень идеальную экосистему, ориентированную на защиту и продвижение "Общего наследия человечества".

По словам Эрсоя вход для молящихся останется прежним, а вот туристический вход изменится, так чтобы эти два потока не изменились. что информация об Айя-Софии будет предоставляться на 16 языках через приложение с QR-кодом и наушники,

Эрсой добавил: «Отныне посетители смогут завершить процесс, получив подробную информацию обо всей истории и иконографии Айя-Софии в тихой обстановке, не мешая верующим».

Отметив, что с 15 января 2024 года с иностранных туристов, посещающих мечеть, будет взиматься плата за билет, Эрсой сказал: "Посещения нашими турецкими гражданами с целью поклонения будут бесплатными, как и раньше. Такая практика также существует во многих странах".

В общем, судя по словам Эрсоя мечеть Айя-София частично вернется к функции музея. Самый главный вопрос, который может волновать сейчас нас - станет ли мечеть доступной для верующих из других стран? Эрсой говорил, что бесплатным вход останется лишь для турецких граждан, но возможно здесь он просто имел в виду тех, кто приходит в мечеть с целью молитвы, так как очевидно, что абсолютное большинство молящихся это турки.

Во всяком случае надеемся на это, потому что если на входе в мечеть будут проверять паспорта, а от потомков боснийцев или албанцев станут требовать деньги, чтобы они могли помолиться в мечети, отвоеванной их предками в армии султана Фатиха Мехмеда, на всяком неоосманизме можно ставить жирную точку.