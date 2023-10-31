Кадыров дал добро силовикам на расстрел протестующих

Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы и разрешил своим силовикам стрелять в участников акций, если в республике начнутся также беспорядки. Видео с совещания правительства региона опубликовано в его телеграм-канале.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — сказал Кадыров на чеченском языке, перевод его слов приводят «РИА Новости» и «Чечня сегодня».

Напомним, что в Махачкале при столкновениях с силовиками, по последним данным, пострадали 20 человек. Накануне МВД отчиталось о 83 задержанных участниках беспорядков. Однако, никто не погиб. Слух о том, что один из пострадавших полицейских умер был опровергнут минздравом Дагестана. Кадыров буквально предлагает расстреливать людей за сам факт протестного собрания.

Такого даже российский Уголовный кодекс не допускает, но это тот самый случай, когда Кадыров позволяет себе быть немножко "сепаратистом".