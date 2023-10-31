Газа: наземная операция продолжается, Нетаньяху отвергает мир

Израильская оккупационная армия заявляет, что она атакует боевиков ХАМАС и инфраструктуру на севере сектора Газа, в то время как военные самолеты наносят удары по осажденной территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призывы к прекращению огня и вновь пообещал сокрушить палестинскую группировку.

Более половины из 2,3 миллиона палестинцев в секторе Газа покинули свои дома, при этом более 670 000 укрылись в переполненных школах, которые превратились в убежища под управлением ООН, или в больницах вместе с тысячами раненых пациентов.

Число погибших палестинцев в результате неизбирательных бомбардировок Израиля сектором Газа превысило 8300 человек, большинство из которых - женщины и дети. На оккупированном Западном Берегу с 7 октября израильскими силами были убиты более 122 палестинцев.

Тем временем гуманитарный кризис в секторе Газа продолжает обостряться: запасы продовольствия, воды и медикаментов иссякают из-за почти полной израильской блокады.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние два дня в секторе Газа были повреждены две больницы и уничтожена машина скорой помощи. В сообщении говорится, что в результате удара около больницы Аль-Кудс в городе Газа обломки и пыль посыпались на это учреждение, которое заполнено пациентами, а также тысячами перемещенных лиц.

Все 13 больниц, действующих на севере Газы, в последние дни получили приказ Израиля об эвакуации. Медики отказались выполнять такие приказы, заявив, что это будет смертным приговором для пациентов, находящихся на аппарате жизнеобеспечения.

ХАМАС заявил, что обстрелял ракетами военную базу Неватим на юге Израиля. Пока неясно, попала ли в цель хоть одна ракета.

Бригады Аль-Кассам – военное крыло ХАМАС – заявили, что их бойцы сражаются с израильскими войсками, вошедшими с северо-запада Газы, подтвердив, что по меньшей мере две израильские военные машины подверглись нападению.

Израильские солдаты пытаются продвинуться глубже в сектор Газа с севера и уже публикуют видео и фотографии с улиц Газы.

Между тем православный Иерусалимский Патриархат во вторник обвинил Израиль в ночном взрыве его культурного центра в городе Газа и осудил «прямое и неоправданное нападение».

«Это нападение представляет собой яркое воплощение неоправданной решимости Израиля разрушить гражданскую инфраструктуру и центры социальных услуг, а также убежища для гражданских лиц, оказавшихся в осажденном анклаве», — говорится в заявлении церкви.

Журналист AFP увидел руины православного культурного центра и школы в городе Газа, из-под которых все еще поднимался дым.

Правозащитная группа Amnesty International заявила, что нашла доказательства использования Израилем белого фосфора на юге Ливана во время трансграничных столкновений.

«Израильская армия стреляла артиллерийскими снарядами, содержащими белый фосфор, зажигательное оружие, в ходе военных операций вдоль южной границы Ливана с 10 по 16 октября 2023 года», — говорится в отчете Amnesty во вторник .

«Одно нападение на город Дайра 16 октября должно быть расследовано как военное преступление, поскольку это было неизбирательное нападение, в результате которого пострадали как минимум девять мирных жителей и были повреждены гражданские объекты, и, следовательно, оно было незаконным», — заявили в организации.