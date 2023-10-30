Власти КБР и Адыгеи отказались награждать Адама Кадырова

Власти Кабардино-Балкарии и Адыгеи не согласились поддержать сына чеченского наместника Рамазана Кадырова, Адама Кадырова, и не стали вручать ему национальные награды. Такая просьба к властям этих регионов поступила от представителей кадыровской администрации, пишет сайт "Верстка".

Ранее 15-летний Адам Кадыров получил вторую высшую награду Татарстана и высшую – Карачаево-Черкесии, причем его заслуги перед этими или любыми другими субъектами неизвестны.

Представители Кадырова обращались к властям Кабардино-Балкарии и Адыгеи с просьбой поддержать Адама: главам этих регионов предлагали вручить Кадырову-младшему одну из национальных наград, "чем выше – тем лучше", сообщает "Верстка" со ссылкой на близкий к властям Адыгеи источник. Его слова подтверждает второй источник издания.

По данным "Верстки", глава Адыгеи Мурат Кумпилов оказался в "сложном положении": он не хотел бы ни отказывать кадыровским властям, ни ввязываться в историю с Адамом Кадыровым, так как демонстрацию положительного к нему отношения может "неоднозначно оценить" федеральный центр.

Напомним, что Адам Кадыров попал в центр федерального внимания после того, как разошлось видео, на котором он избивает находящегося в СИЗО в Грозном Никиту Журавеля. Журавель обвиняется в сожжении Корана в Волгограде, и хотя он с тех пор заявлял о желании изучить и принять Ислам, кадыровские инквизиторы отказывают ему в этом, и продолжают мучать в СИЗО.

Источники "Верстки" утверждают, что Кремль в ситуации с Адамом и Журавелем "безмолвствует, но и не мешает", и что инициатива наградить сына Кадырова исходит не из Москвы, а из Грозного. Москве "не нравится" такая активность Кадырова-старшего, но вмешиваться там не планируют, утверждают собеседники издания.

24 октября руководитель Татарстана Рустам Минниханов лично вручил младшему Кадырову орден "Дуслык" – "за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия". Неделей ранее депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев публично возмутился присвоением сыну Рамзана Кадырова звания Героя Чечни. Позже Хамаев извинился "за свое эмоциональное высказывание", которое, как он выразился, "может навредить взаимоотношениям между братскими народами".

25 октября 15-летний сын главы Чечни получил орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" – это высшая награда региона. Орден учредили в 2013 году. Согласно указу, получить его могут только те граждане, кто не менее 20 лет трудился в своей профессии и уже имеет какое-либо почетное звание или ведомственную награду.