Взрывы в Западной Сахаре могут быть отголосками арабо-израильского конфликта

Фронт ПОЛИСАРИО, сепаратистское движение, сражающееся за независимость Западной Сахары от Марокко, взяло на себя ответственность за несколько взрывов в Западной Сахаре, в результате которых погиб по меньшей мере один человек, что сигнализирует о потенциальном возобновлении вооруженного конфликта в одном из самых затяжных территориальных споров в Африке.

«Атаки НОАС (Народно-освободительной армии Сахары), направленные на окопы марокканских оккупационных сил, продолжаются, вызывая тяжелые потери среди людей и техники вдоль стены позора», — говорится в пресс-релизе Фронта ПОЛИСАРИО.

Поздно вечером в субботу, 28 октября, четыре взрыва прогремели в контролируемой Марокко Смаре в трех кварталах, включая промышленный район города. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Непроверенные изображения в социальных сетях показывают частично обрушившуюся крышу пустого здания и несколько металлических обломков.

По сообщению государственного информационного агентства Марокко MAP, прокурор Марокко начал в воскресенье расследование «источника и природы взрывных снарядов». Личности жертв он не уточнил.

Рабат пока официально не прокомментировал заявления ПОЛИСАРИО об ответственности.

Смара — ближайший к Алжиру крупный город. Именно в Алжире находится тыловая база группировки Фронт ПОЛИСАРИО, которая почти полвека добивается независимости бывшей испанской колонии.

Нападение произошло за день до решающего голосования ООН по вопросу присутствия миротворческих сил на территории.

«Если ответственность ПОЛИСАРИО станет ясной, он совершит фатальную ошибку. (...) как гласит пословица на диалекте хасани: действие самое плохое, а время езе хуже», - говорит Мустафа Сальма ульд Сиди Мулуд, бывший ведущий сахарский активист в сепаратистском Фронте ПОЛИСАРИО.

Марокканские комментаторы сочли нападение нарушением мирного процесса на спорной территории.

Основанный в 1973 году Фронт ПОЛИСАРИО, самопровозглашенный представитель сахарцев, десятилетиями боролся с Марокко за независимость Западной Сахары. ООН не признает официально суверенитет ни Марокко ни ПОЛИСАРИО.

Повстанцы фронта вели 16-летнюю партизанскую войну, которая закончилась в 1991 году, когда ООН объявила о прекращении огня в провинции и направила свои миротворческие силы в Эль-Аюн, крупнейший город на спорной территории, для наблюдения за референдумом о ее статусе.

Голосование было назначено на 1992 год, но было прервано, когда Марокко отказалось принять любое голосование, допускающее независимость территории, заявив, что согласна только на автономию - план, который ООН поддерживает, но ПОЛИСАРИО и его исторический союзник Алжир отбрасывают напрочь.

С тех пор многочисленные переговоры, организованные ООН, не привели к прорыву, и каждая сторона еще больше укрепляла свою позицию.



Ожидается, что в понедельник, 30 октября, Совет Безопасности проголосует по проекту резолюции, продлевающему мандат Миссии ООН по референдуму в Западной Сахаре (МООНРЗС) еще на год, до 31 октября 2024 года.



В новом проекте подчеркивается необходимость достижения реалистичного, осуществимого, прочного и взаимоприемлемого политического решения вопроса Западной Сахары, основанного на компромиссе, поскольку он включает неформальное обсуждение с обеими сторонами, а также с Алжиром и Мавританией.



Несмотря на возражения России по поводу отсутствия главы о праве сахарского народа на самоопределение посредством организации референдума, голосование с подачи США должно состояться в понедельник.