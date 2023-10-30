Газа: Израиль расширяет наземную операцию

В понедельник израильские войска и бронетехника вошли в плотно застроенные районы на севере сектора Газа, в то время как ООН и медицинский персонал предупредили, что Израиль наносит удары ближе к больницам, где десятки тысяч палестинцев ищут убежища вместе с тысячами раненых.

Израильские силы, похоже, продвигаются глубже в Газу с севера. На видео, опубликованном в понедельник военными, видно, как бронетехника движется среди зданий, а солдаты занимают позиции внутри дома. Точное местонахождение неизвестно, но на военных кадрах, снятых в субботу, видно, как войска передвигаются по пустым песчаным участкам возле северного пограничного забора Газы.

Военное крыло ХАМАС заявило, что его боевики столкнулись с израильскими войсками, которые вошли на северо-запад сектора Газа, используя стрелковое оружие и противотанковые ракеты. Палестинцы продолжают запускать ракеты по Израилю, в том числе по его коммерческому центру Тель-Авиву.

Активизация наземных операций произошла на следующий день после того, как 33 грузовика с продовольствием, медикаментами и другими материалами прибыли в Газу из Египта, что стало крупнейшим конвоем гуманитарной помощи с начала войны между Израилем и ХАМАС. Сотрудники гуманитарных служб заявили в понедельник, что помощь по-прежнему далеко не соответствует потребностям сектора Газа, который уже несколько недель находится в осаде.

Между тем, число погибших палестинцев, по данным министерства здравоохранения Газы, превысило 8000 человек. Большинство погибших это женщины и дети.

Германия в понедельник призвала Израиль защитить палестинцев на оккупированном Западном Берегу от нападений экстремистски настроенных израильских поселенцев.

«Израиль, как оккупирующая держава на Западном берегу, несет ответственность за обеспечение безопасности и неприкосновенности палестинского населения на Западном берегу», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Себастьян Фишер.

«Мы призываем Израиль защитить палестинцев от действий экстремистских поселенцев и привлечь виновных к ответственности».