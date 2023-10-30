Что пошло не так, господа сионисты?

Если в первые дни после начала израильской "СВО" в Газе настроем многих в Израиле и их сторонников по всему миру было стереть в порошок этот палестинский анклав, то чем дальше, тем больше людей начинают понимать, что "что-то пошло не так".

Многотысячные антисионистские демонстрации в Лондоне, Париже, Берлине, десятках других городов, и наконец проведенные с кавказским темпераментом акции в Нальчике, Хасавюрте и Махачкале вернули многим из них то тревожное чувство, которое казалось бы, должно было остаться в прошлом.

И действительно, провозглашалось, что Израиль должен гарантировать безопасность евреям, но оказывается, что это совсем не так - ни в нем самом, ни за его пределами. Причем, в отличие от событий вековой давности нельзя сказать, что какая-то неприязнь скапливалась на местах из-за социальных или экономических противоречий - очевидно, что их не было и нет с местными евреями ни у турок в Германии, ни у арабов во Франции, ни у пакистанцев в Англии, ни у дагестанцев в Дагестане.

То есть, проблемы евреям своей политикой создало то самое государство, которое должно было их защищать. Но как выяснилось, не может толком защитить их у себя, но зато своим кровавым возмездием по принципу коллективной ответственности мирному населению Газы провоцирует такую же ненависть ко всем, кто ассоциируется с Израилем, по тому же принципу коллективной ответственности.

Какой же из этого должен следовать вывод? Настоящие защитники еврейского народа, его друзья, те, кто желают ему безопасности, должны не призывать стирать с лица земли Газу и не оправдывать это, а начать давить на израильское военно-политическое руководство с целью перейти к политическому решению с международными посредниками, способными его обеспечить, включая гарантии безопасности всем сторонам, начиная с мирного населения.

В отличие от жителей Газы, которые заплатили за акцию ХАМАС по счету, давно превзошедшему счет убитых 7 октября израильтян (который в первую очередь надо предъявить политическому и военному руководству Израиля, допустившему это) израильтяне и на Кавказе, и в Лондоне или Париже пока буквально ограничиваются испугом, не более того. Но надо понимать, что события, порождающие этот пока еще только испуг, являются барометром стремительно меняющихся настроений не просто тысяч участвующих в них, но и миллионов, пока удерживающих себя в руках и еще надеющихся на благоразумие.

Будем надеяться, что на фоне происходящего благоразумие возобладает и среди людей ассоциирующих себя с Израилем, и что вместо того, чтобы бороться со следствием в виде подъема уличного антисемитизма, они вместе с теми, кто желает им добра, приступят к устранению его главной на данный момент причины.