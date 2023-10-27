ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию осужденным кавказцам

26 октября Европейский суд по правам человека рассмотрел несколько десятков исков из России – во всех речь шла о нарушениях условий этапирования осужденных. Среди истцов оказались также осужденные уроженцы Северного Кавказа, сообщает издание Кавказ.Реалии.

В рамках дела "Яндиев и другие против России" компенсацию в 1000 евро присуждили 34-летнему Исламу Яндиеву. Суд признал нарушения условий содержания во время его этапирования в декабре 2017-январе 2018 годов. Яндиев ехал в переполненном вагоне для заключенных, в нем было холодно, недостаточно светло, не было проветривания и уединенного туалета. Яндиев в 2013 году был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии общего режима по обвинению в участии в подготовке теракта в столичном аэропорту "Домодедово".

1000 евро назначили также Исламу Давудову – во время этапирования весной-летом 2018 года его перевозили в вагонах с нехваткой спальных мест и другими нарушениями условий содержания.

В рамках дела "Нам и другие против России" компенсация в 1000 евро за ненадлежащие условия этапирования назначена Шамилю Мамаеву. Персональные данные заявителя совпадают с именем адвоката, которого в 2016 году приговорили к шести годам лишения свободы за посредничество во взятке замначальнику отдела дознания УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве Владимиру Баранову.

По делу "Файзиев и другие против России" ту же компенсацию присудили и 40-летнему Магомеду Абадиеву, которого этапировали в колонию в 2018 году. Он был осужден на 15 лет лишения свободы по обвинению в участии в террористической группировке "Назрановский сектор" в Ингушетии и незаконном обороте оружия. Также, по версии ФСБ, он пытался уехать в Сирию для участия в войне на стороне ИГИЛ.

В рамках дела "Свищев и другие против России" рассмотрен иск Далтага Гамзатова, который заявил о нарушениях при этапировании в 2019 году. В том же году в Дагестане его приговорили к пяти годам заключения по делу о незаконном обороте наркотиков. Гамзатову также назначили 1000 евро компенсации.

Напомним, что Россия была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года из-за начала вторжения в Украину. В ответ Москва решила не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня.